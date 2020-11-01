31 октября казахстанские правозащитники провели митинг за политические реформы и против политических репрессий, передает Азаттык. Согласованную с властями акцию, которая собрала более двух сотен человек, пришлось закончить немного раньше: по словам организаторов, не обошлось без провокаций.

В двух сотнях метров от места проведения митинга с раннего утра дежурили автозаки. Мне удалось насчитать более десяти автомобилей и невольно подумалось, что сегодня точно будут задержания. Как и на сентябрьском митинге лидера инициативной группы по созданию Демократической партии Жанболата Мамая, полицейские перекрыли улицу Шевченко на пересечении с улицей Уалиханова. На площади перед Национальной академией наук еще только-только собирались организаторы, а люди в штатском, судя по всему, сотрудники силовых органов, уже расположились по периметру и следили за тем, что происходит вокруг. Участников митинга попросили соблюдать социальную дистанцию и стоять на крестиках, которые, с интервалом в полтора метра друг от друга, мелом нарисовали работавшие неподалеку коммунальщики. Из-за того, что люди не толпились, создавалось впечатление, что площадь перед академией наук, заполнена как никогда. Всего же в митинге, по подсчетам репортеров, участвовало более двух сотен человек. Многие держали в руках плакаты с требованиями освободить политзаключенных и провести политические реформы в Казахстане.

На трибуну, функцию которой выполняла платформа грузовика, вышли организаторы, в числе которых были правозащитники Бакытжан Торегожина и Галым Агелеуов. Они объявили, что сейчас к микрофону будут выходить спикеры, после чего смогут выступить все желающие. Перед выступлениями организаторы зачитали имена казахстанцев, которые, по мнению правозащитников, подверглись политическим преследованиям со стороны властей. В паузах между чтением имен люди сканировали лозунги: «Бостандық!» («Свободу!») и «За свободу нельзя сажать!»

На трибуну поднялась экономист Айман Турсынкан. Она заявила, что Казахстану необходимы реформы, иначе страну ждет экономический коллапс.

- Перед своими гражданами наша страна в полном дефолте – внутреннем и техническом, – заявила Турсынкан. – Наш национальный фонд растрачен, от него осталось лишь тридцать процентов от всего размера нашей экономики. нашем накопительном пенсионном фонде нет денег, все наши средства вложены в гособлигации до 2045 года. Мои ровесники и те, кто старше меня, через пять лет выйдем на пенсию. Что мы получим? Мы ничего не получим! Даже по тем отчетам, которые бюджет открыто опубликовал, уже дефицит бюджета, без учета нефтяных денег, 70 процентов. Денег на пенсии во втором квартале 2021 года не будет! Поэтому сейчас надо принимать меры и влиять на ситуацию, иначе мы потеряем страну.

Когда выступления были в самом разгаре, многие участники акции пытались подойти поближе к сцене, поэтому время от времени организаторы митинга просили людей не забывать о соблюдении дистанции.

Вскоре объявили свободный микрофон, перед собравшимися выступила женщина, которая представилась матерью активистки Данаи Калиевой. Она сказала, что накануне митинга «всех активистов выводили из дома и водили в РОВД».

Уже на исходе митинга к трибуне подошел мужчина в женской одежде с макияжем и в парике. Он заявил, что пришел поддержать Викторию Беркходжаеву, женщину-трансгендера, которая находится в тюрьме. На мужчину тут же набросились несколько человек, разбили лицо и повалили на пол. Подоспевшие организаторы буквально вытолкали мужчину из толпы и постарались увести подальше.

- Вы провокатор, отойдите, пожалуйста, отсюда, – говорили организаторы, уводя мужчину куда-то в сторону сквера Уалиханова. – Те, кто на вас напал, вероятно, тоже замешаны в этом.

- Это КНБшники его послали, он – провокатор! – кричали люди вслед мужчине, который покидал место митинга, неловко переступая на высоких каблуках.

Позже выяснится, что это был Юрий Толочко, житель столицы, известный своими экстравагантными поступками в социальных сетях – в прошлом году он собирался жениться на секс-кукле (но потом заявил, что свадьба сорвалась из-за коронавируса), а несколько дней назад опубликовал видео, где в женском наряде стоял на одной из столичных улиц с плакатом в руках «Я хочу участвовать на выборах! Возьмите меня в партию!» В этом же ролике Толочко объяснил, что 10 января состоятся выборы в мажилис и маслихаты, и по новым правилам партийные списки должны состоять из 30 процентов женщин и молодежи. Толочко призвал политические партии соблюдать эти правила и не останавливаться на достигнутом.

В это время на трибуне продолжались выступления – каждый желающий мог обратиться к собравшимся с короткой трехминутной речью. Люди говорили о коррупции, о необходимости политических реформ, о том, что в Казахстане нужно многое менять. Затем кто-то из толпы начал скандировать: «Шал, кет!» (в переводе с казахского: «Старик, уходи» – Ред.). Примерно два десятка человек поддержали эту речевку. Организаторы попытались их успокоить, а спустя некоторое время объявили, что митинг подходит к концу.

- Нам сорвали концовку митинга, – обратилась Бакытжан Торегожина к стоящим неподалеку людям.

- Шал, кет! Кричите! 15 суток отсидите, ничего страшного! Это они должны боятся, а не мы, – закричал вдруг мужчина, стоявший в толпе позади меня. Люди снова принялись скандировать.

Бахытжан Торегожина заявила, что поскольку митинг официально завершен, то за происходящее на площади ответственность будет нести местная исполнительная власть:

- Я предупреждаю всех, что наш митинг официально завершен. За то время, которые мы отмечали в заявке, мы закончили митинг, поэтому дальше передается местным органам власти. Если кто-то будет устраивать провокации, то мы за них не отвечаем. Акимат может включить свои механизмы пресечения провокаций, поэтому официально передаем вам полномочия, а наш митинг завешен. Я прошу, чтобы площадь была сейчас расчищена, потому что мы будем здесь подметать.

Люди постепенно начали расходиться, но остались те, кто был недоволен подобным завершением митинга – они требовали продолжения выступлений и сами, уже без микрофона, продолжали выкрикивать лозунги и произносить речи. Спустя какое-то время сотрудники акимата и прокуратуры попросили всех разойтись, поскольку митинг закончился и движение на этой части улицы будет возобновлено. Еще через несколько минут на ступенях академии наук выстроились полтора десятка силовиков. Оставшиеся участники митинга решили, что будет лучше покинуть площадь.



