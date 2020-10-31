В Челябинске на территории городской больницы № 2, где расположена одна из госпитальных баз под лечение коронавируса, утром в субботу, 31 октября, прогремел взрыв, передает Znak.com. По данным минздрава региона, рванула кислородная будка, стоявшая рядом со зданием поликлиники.





Всех пациентов, более 158 человек, эвакуировали по другим лечебным учреждениям. В городе по ситуации объявлен режим ЧС. На месте ЧП работают губернатор Алексей Текслер, прокурор региона Виталий Лопин, а также руководство ГУ МЧС области. По словам Виталия Лопина, по предварительным данным, во время временных перебоев с кислородом умерли два тяжелых пациента больницы.

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Первые сообщения о сильном взрыве, который было слышно во многих районах города, появились в 11:30. Судя по видео очевидцев, которое появилось в социальных сетях, будка сначала горела, а уже когда пожарные были на месте, взорвалась. Оказались выбиты стекла в самой больнице, пострадало остекление в соседних жилых домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Возгорание кислородной будки в Челябинске локализовано на площади 130 квадратных метров, — сообщает МЧС России. — Возгорание произошло на территории ГКБ№ 2, горела кислородная будка из сэндвич-панелей. Огнем были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома».

«Слава богу, что обошлось без пострадавших. Сейчас прошла эвакуация пациентов. Пострадало остекление. На месте работает медицина катастроф. Обеспечение больных кислородом никак не пострадает, поскольку у нас на всех базах есть резервные кислородные концентраторы. В причинах взрыва разбирается МЧС», — рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Как рассказывает Znak.com врач СМП Челябинска, вчера вечером именно в этой будке велись какие-то технические работы. «Стояли в очереди в ГБ-2. Рабочий в спецодежде усиленно что-то делал в этой будке. Обычно такие будки стоят или в подвалах, или на территории больницы в кирпичном здании. Эта стояла на улице, видимо, как резервная», — рассказал врач.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, 158 пациентов госпитальной базы были распределены по другим больницам. Создан оперативный штаб. Больных развозили каретами скорой помощи и (тех, чье состояние это позволяло) автобусами.

«Тяжелых пациентов увезли бригады скорой помощи и реанимационные бригады. Задействовано 16 бригад. Кроме того, пациентов перевозят на другие базы автобусами. Еще 20 пациентов переводят в ОКБ № 3. Эвакуировано 45 человек на базы. Готовится к выезду автобус с 30 пациентами в ГКБ № 1», — говорится в сообщении.

Как рассказал на оперативном штабе заместитель главы Челябинска Александр Астахов, коммунальные службы сработали оперативно, были отключены отопление, водоснабжение и электроэнергия. Проведена эвакуация жильцов соседнего дома. Жителям будет предоставлен маневренный фонд ЮУРГУ и, если понадобится, города. Остекление больницы и пострадавшего жилого дома будет проведено за счет бюджета.

«Всего 158 пациентов, 153 сразу эвакуировали сотрудники больницы, пять эвакуированы сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф. В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города. У нас была готова новая база в ГКБ1, основная часть пациентов эвакуированы туда. При транспортировке тяжелых пациентов не допущено ухудшения их состояния. Коечного фонда в Челябинске хватило, будет обеспечена непрерывность лечения. С пациентами будут работать медицинские психологи», - заявила Наталья Горлова, начальник горздрава Челябинска.

«Губернатор Алексей Текслер поручил сегодня начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. Охрану имущества эвакуированного дома и больницы будут осуществлять сотрудники городской полиции. В Челябинске объявлен режим ЧС».

Алексей Текслер поручил восстанавливать больницу максимально быстро.

При этом сейчас проверяется информация о смертях двух тяжелых пациентов.

«По указанию замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева организована прокурорская проверка. Будет дана оценка действиям всем должностных лиц, в том числе отвечавших за работу этой кислородной будки. По предварительным данным, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента. Эта информация проверяется. Ход и результаты проверки на моем личном контроле. На место вызваны представители Следственного комитета, которые также будут проводить свою проверку», — сообщил Виталий Лопин.

В минздраве региона заявляют, что смертей нет, все 158 пациентов эвакуированы благополучно.

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