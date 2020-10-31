22 прикладные работы разместились в одном из залов второго этажа Костанайской галереи. Выполнены они из по особому обработанной шерсти. Таких картин не делает ни один другой художник в мире.

Выставка Арлана Анкауова "Ата дәстүрі", открывшаяся 30 октября, была запланирована на март. Но... строгий карантинный режим не позволил самобытному художнику представить костанайскому зрителю свои картины. Пришлось ждать полгода. Открытие выставки было малолюдным в связи с эпидемиологическими ограничениями, но радует уже то, что костанайцы смогут увидеть новую выставку, полюбоваться оригинальными работами молодого художника.

Арлан Анкауов

Для Арлана Анкауова эта выставка не первая. Художник принимал участие в городских, областных и республиканских конкурсах и выставках. В столице РК состоялись две его персональные выставки: в галерее современного искусства «Куланши» и во Дворце Мира и Согласия. В сентябре 2019 года прошла его выставка «География – линия культурной перспективы» в Национальном музее РК при поддержке Республиканского общественного объединения «Qazaq Geography». В престижном Республиканском фестивале ремесленников «Шебер» Арлан Анкауов принимал участие три раза и его работы всегда привлекали внимание публики и коллег по творческому цеху.

Сайгаки на вечерней траве, 2020 г.

Секрет успеха не только в чисто художественных способностях молодого мастера, но и в его технологических находках. Он сам изобрёл совершенно новый способ обработки и крепления к основе измельчённой овечьей шерсти, которая служит материалом для создания его картин. То есть нашел свой, особенный метод, какого нет ни у кого больше.

- Арлан начал искать свой метод обработки пряжи в 2000-м году, - поделился брат художника Баглан АНКАУОВ. – Мы запатентовали этот способ в 2012 году. Патентное бюро долго проверяло, нет ли где еще такого способа создания картин, оказалось, никто во всём мире, таким методом обработки шерсти не владеет. Нас четверо братьев, мы втроем всегда помогаем Арлану организационно и физически, он больше может уделить внимания творчеству. Работа у него очень кропотливая: ворсинку за ворсинкой нужно крепить к основе, чтобы получилась аппликация. Одна картина делается минимум три недели. А большие, сложные работы намного дольше. Например, триптих «Абай» Арлан делал три месяца.

Посвящение Абаю, 2020 г.

Дружная семья, замечательные братья – такие же важные составляющие успеха Арлана Анкауова, как и природный талант и большое трудолюбие. Братья Анкауовы – достойный пример того, как должны поддерживать друг друга члены одной семьи, быть не только родственниками, но и соратниками. Вместе они организовали объединение «Arlan Design», которое успешно работает и помогает развиваться молодым талантам.

Выставку можно будет увидеть онлайн, но лучше сделать это лично придя в галерею. Надо подойти к каждой работе поближе рассмотреть её рельеф, мелкие детали, которые могут ускользнуть при он-лайн просмотре. Особо пытливому зрителю можно даже лупой вооружиться. Например, на картине «Посевы» интересно при увеличении рассмотреть каждый колосок, так искусно они выполнены.

Посевы, 2019 г.

А в работе «Беркутчи» помимо эпического сюжета конной охоты с беркутами, поражает красота и качество каждой детали, каждого персонажа. Всадников с беркутами сопровождает четверка борзых и у каждой собаки свой характер. Слева-направо: первая – хитрюга, вторая – азартная, третья – озорная, четвёртая – целеустремлённая.

Беркутчи, 2020 г.

На другой картине борзая тазы стоит в ожидании выхода на охоту, но в её глазах уже читается разгорающийся огонёк азарта, вот сейчас сорвётся с места и помчится за добычей!

Собака и орел, 2020 г.

Есть на выставке замечательные работы в абстрактном стиле, например «Танцор» или «Чёрный саксаул». Но большинство картин автора всё-таки пропитаны национальным духом, нашедшим замечательное воплощение в новой технике, изобретённой самим автором.

Танцор, 2020 г.

- Работы объединены названием «Ата дәстүрі», что означает «Наследие предков», - объяснила директор Костанайской картинной галереи Сая КАЛИНОВА. – Есть у народа общая память и в картинах Арлана много тем, которые близки нашему миропониманию, мы узнаем нашу казахскую землю, её великолепные цвета, которые издревле использовали народные мастерицы в текеметах – традиционных войлочных коврах. У Арлана Анкауова уже иная технология, но теплота текемета неповторимо передается в его работах. Этническое звучание, которое присутствует в этих работах – отличительная черта Арлана Анкауова.

Черный саксаул, 2020 г.

Выставка А. Анкауова «Ата дәстүрі» будет работать в течение месяца. Картинную галерею можно посещать с понедельника по пятницу, в выходные дни, в связи с локдауном, галерея не работает. При посещении обязательно соблюдать масочный режим.