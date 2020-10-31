Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал решение правительства отменить выплаты медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией, передает Радио Азаттык.

- Люди, которые непосредственно работают в так называемых зонах риска при оказании медицинских или других процедур для ковид-больных, получают доплаты (надбавки за риск заражения). Причем доплаты довольно-таки хорошие. И это обуславливает возможность приостановления выплат. Дело в том, что необходимость продолжать эти выплаты будет стимулировать, то есть расслаблять как самих медицинских работников, так и руководителей медучреждений на не усиление противоэпидемических мероприятий. Я не скажу в целом, но отдельные факты будут возможны… мы думаем, что эти выплаты (за заражение на работе) на данный момент излишни, - заявил Киясов на брифинге 30 октября.

Ранее стало известно, что с 20 октября казахстанским медикам перестанут платить компенсацию в размере двух миллионов тенге (около 4,6 тысячи долларов США) в случае заражения COVID-19 на работе.

Всего, по данным Киясова, в Казахстане с момента объявления пандемии число заразившихся COVID-19 медработников составило 12 983. Из них региональные комиссии подтвердили 72 процента заявок. По состоянию на 21 октября за заражение коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональной деятельности компенсацию получили 8 863 медработника. В Минздраве заявляют, что это 95 процентов от всех подтвержденных заявок из 9 309 человек.

Что касается летальных исходов среди медперсонала, вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что региональные комиссии рассмотрели все 182 случая смерти медицинских работников, и компенсации, по его словам, получили все семьи погибших медиков. Сумма компенсации - 10 миллионов тенге.

После регистрации первых случаев заражения в Казахстане в марте правительство пообещало медикам, участвующим в противоэпидемических мероприятиях, надбавки в зависимости от степени риска заражения.

Также сообщалось, что медицинский работник, заразившийся коронавирусом, получит компенсацию в размере двух миллионов тенге, а семья медработника, умершего от коронавируса, получит 10 миллионов тенге. Компенсацию платили только в "доказанных" случаях заражения на рабочем месте.

Споры вокруг выплат продолжаются с момента утверждения правительством размеров надбавок для задействованных в борьбе с коронавирусом медиков. Весной и летом десятки медицинских работников в регионах жаловались на то, что не были включены в список получающих надбавки, несмотря на то, что «лечили зараженных». Некоторые заявляли также о недоплате и некорректном начислении бонусов.

В официальную статистику COVID-19 в Казахстане также не включены случаи заражения коронавирусом, не подтверждённые ПЦР-тестом, несмотря на наличие клинической картины и других признаков заболевания. С августа эти данные обнародуют, без разбивки по регионам, но публикуют отдельно. Речь может идти о десятках тысяч неучтенных заражений и тысячах смертей, в том числе среди медиков.

Выплата в размере 10 миллионов тенге в случае смерти медика пока не отменена.