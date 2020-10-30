В Антикоррупционной службе сообщили, что судью Туркестанского областного суда приговорили к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:Турар Казангапов

"27 октября 2020 года приговором Каратауского районного суда Шымкента к лишению свободы сроком на пять лет осужден председатель коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда Бекимбетов. Этим же приговором банкротный управляющий ИП "Азия Строй" Ережепов осужден к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев", - рассказал следователь по особо важным делам Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Сообщается, что Бекимбетов подозревался в получении взятки от Ережепова в сумме 300 тысяч тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу об отсрочке исполнения судебного определения об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса ИП.