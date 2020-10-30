В Казахстане запущен сайт Salemdeputat.kz, с помощью которого гражданам предоставляют возможность напрямую задавать вопросы депутатам. По словам организаторов ОФ “Zertteu Research Іnstitute”, сайт позволяет отправить электронную открытку депутату областного маслихата или мажилиса парламента, сообщает Радио "Азаттык".

Для примера, по их словам, при помощи открытки граждане смогут задать вопрос о бюджете страны, города, района или села.

– Цель проекта в том, чтобы установить четкую обратную связь между депутатами и избирателями, а также повысить активность избирателей в вопросах бюджета. Каждый год осенью депутаты рассматривают проекты бюджетов на следующий год. Но по нашим наблюдениям, в этот процесс налогоплательщики, со средств которых образуется бюджет, не вовлекаются. Хотя бюджет формируется для них и принимается тоже для них. Поэтому мы напоминаем, что бюджет должен формироваться с учетом мнений и пожеланий налогоплательщиков. Депутаты должны знать, что волнует избирателей и учитывать эти моменты на сессиях при обсуждении. Для этого мы решили создать этот проект, чтобы граждане могли задавать вопросы, отправлять свои мнения, пожелания, требования. Например, требовать информацию о бюджете, – рассказал Азаттыку эксперт ОФ "Zertteu Research Institute" Галымжан Оразымбет.

Инициаторы проекта попросили все областные маслихаты «предоставить электронные адреса депутатов».

– 70 процентов маслихатов ответили положительно. Областные маслихаты Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей посчитали электронные почты депутатов персональными данными. Мы уверены, что у депутатов маслихатов должны быть открытые, доступные рабочие электронные адреса для связи с избирателями, особенно в век цифровизации. Например, Акмолинский и Восточно-Казахстанский областные маслихаты разместили электронные почты депутатов на сайте маслихата, тем самым обеспечив прямой доступ к народным избранникам. (...) Некоторые дали корпоративные почты маслихата. Сказали (в маслихате), что можете отправить по этому адресу, а дальше мы сами перенаправим кому нужно, – отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что если депутат не будет отвечать на письма граждан, это будет «показателем их открытости, ответственности перед избирателем».

– Если граждане не получили ответов, значит, депутат не ответил и проигнорировал их запрос, – резюмирует Оразымбет.

Сайт salemdeputat.kz предлагает пользователю отправить открытку в четыре шага – выбрать открытку, написать сообщение, выбрать депутата из списка и отправить сообщение. Депутат должен получит открытку на свою электронную почту. Отправители писем в свою очередь должны оставить свои данные, электронные почты для обратной связи.

Организаторы также добавили, что отправка тематических открыток-сообщений является распространенной мировой практикой привлечения дополнительного внимания депутатов к вопросам избирателей.

Партнерами проекта выступили Правовой Медиа-Центр, Factcheсk.kz, Молодежная информационная служба Казахстана (МИСК), Социум-Зерттеу, Медианет и Фонд Сорос-Казахстан.

В данный момент в Казахстане, чтобы связаться с депутатами маслихатов и мажилиса, граждане записываются к ним на приемы с ограниченным количеством времени, а также звонят на указанные на сайтах маслихатов и мажилиса рабочие телефоны. Однако нередко граждане сетуют на отсутствие обратной связи с народными избранниками, и волнующие население вопросы остаются без ответов.

В данный момент в парламенте Казахстана 156 депутатов. 49 из них сидят в сенате (верхней палате парламента), остальные 107 – в мажилисе (нижней палате). Информацию о том, во сколько налогоплательщикам обходится содержание одного депутата парламента, в министерстве финансов называют секретной.

Срок полномочий парламента определяется сроком полномочий депутатов мажилиса очередного созыва. Следующие выборы в мажилис парламента назначены на январь 2021 года.

Кроме парламента, в каждом городе республиканского значения и регионе есть областные, городские и районные маслихаты. Число депутатов соответствующего маслихата определяет центральная избирательная комиссия в следующих пределах: в областном маслихате, маслихатах городов Астаны и Алматы до 50 депутатов, в городском маслихате до 30, в районном маслихате до 25.