Informburo.kz собрал ответы на самые частые вопросы об обязательном медицинском страховании.

Система обязательного медицинского страхования действует в Казахстане уже несколько месяцев (с июля). Несмотря на то что её анонсировали задолго до внедрения, казахстанцы ещё не совсем разобрались: что положено бесплатно, а за что и почему придётся заплатить.

Мы собрали самые распространённые вопросы, на которые ответили специалисты Фонда социального медицинского страхования.

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№1. Могу ли я бесплатно получить консультацию узкого специалиста? Право на консультацию и диагностику у узкого специалиста в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) имеют пациенты с социально значимыми заболеваниями, к которым недавно отнесли и коронавирусную инфекцию. Нажмите, чтобы посмотреть полный список социально значимых заболеваний Если у вас острое состояние или травма и вам срочно нужна помощь узкого специалиста, то вы имеете право на приём, даже если не застрахованы. В этом случае можно вызвать скорую помощь либо обратиться в поликлинику – вам должны оказать помощь по месту обращения здесь и сейчас. Если же консультация плановая, то попасть бесплатно к узкому специалисту может только застрахованный участник ОСМС.

№2. Могу ли я бесплатно сдать тест на коронавирус? Как уже было сказано, коронавирусную инфекцию отнесли к социально значимым заболеваниям, поэтому бесплатно сдать ПЦР-тест можно всем казахстанцам вне зависимости от статуса в ОСМС, но при условии: наличия медицинских показаний – признаки ОРВИ и вирусной пневмонии:

при направлении на плановую госпитализацию беременных на родоразрешение на сроке 37 недель, новорождённых и пациентов, находящихся на амбулаторном диализе;

при вызове мобильной бригады на дом при наличии медицинских показаний. В остальных случаях (для выезда за пределы Казахстана, желания провериться на коронавирус и т.д.) за тест на Covid-19 придётся заплатить.

№3. Могу ли я бесплатно пройти КТ, МРТ, УЗИ? Компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ультразвуковое исследование бесплатно могут пройти застрахованные казахстанцы. Также эти виды исследования проводятся в рамках ГОБМП пациентам с социально значимыми и хроническими заболеваниями. Нажмите, чтобы прочитать список хронических заболеваний Если записи на обследование приходится ждать больше 10 дней, то можете самостоятельно выбрать медорганизацию для проведения КТ, МРТ или УЗИ. Клиника не обязательно должна иметь договор с вашей поликлиникой, главное, чтобы она была поставщиком услуг ФСМС, перечень которых можно посмотреть на сайте фонда. Выбрав организацию, попросите направление у терапевта и проходите обследование. После получения услуги в платёжной системе фонда автоматически формируется договор соисполнения.

№4. Что делать, если я живу в селе, где нет узких специалистов и оборудования для КТ и МРТ? В небольших населённых пунктах нет узких специалистов, как и оборудования для проведения КТ и МРТ, поэтому единственная возможность получить услуги – выехать из села. Но сначала нужно получить направление лечащего врача. В некоторых районных поликлиниках уже появляется оборудование для КТ и МРТ, если оно есть – обследование можно пройти там. Если его нет в районе, то с направлением от врача придётся ехать в областную больницу. Если ситуация экстренная, то нужно вызывать скорую помощь. В тяжёлых случаях пациенту окажут помощь с привлечением санавиации.

№5. Могу ли я бесплатно получить вакцину от гриппа? По информации Минздрава, вакцинация от гриппа проводится бесплатно для групп риска: дети дошкольного и школьного возраста;

медицинские работники;

беременные (на втором и третьем триместре);

лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дом ребёнка, детский дом, школы-интернаты);

взрослые и дети с хроническими заболеваниями;

лица старше 60 лет. Прививки делают в поликлиниках по месту прикрепления. Вакцинация против гриппа не входит в пакеты ГОБМП и ОСМС, а финансируется из местных бюджетов.

№6. Что делать, если мне нужно срочно на приём к врачу, а запись только через месяц? Если вы пришли в поликлинику с острой жалобой, к примеру, с температурой, вы не должны ждать очереди к терапевту или узкому специалисту. Первичную оценку состояния проводят в кабинете неотложной помощи. Отказов, в том числе в приёме узкого специалиста, быть не должно. Если вы нуждаетесь в плановом приёме, то ожидание к узкому специалисту не должно превышать 10 дней. Но на практике приходится ждать дольше. В этом случае можно обратиться в службу поддержки пациента при поликлинике. Если это не помогло, то подать жалобу в единый контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24/7 (Play Market и App Store). Фонд медстрахования может повлиять на медорганизацию и принять меры, чтобы обеспечить вам приём у узкого специалиста в срок.

№7. Почему по ОСМС я не могу бесплатно получить услуги стоматолога? В ФСМС объясняют это тем, что стоматологические услуги слишком дорогие, чтобы обеспечить ими всё застрахованное население. В рамках ОСМС такие услуги положены только детям и беременным. Экстренную стоматологическую помощь (при остром болевом синдроме) в системе ОСМС могут получить: дети до 18 лет;

беременные женщины;

участники Великой Отечественной войны;

инвалиды I, II, III групп;

многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа";

получатели адресной социальной помощи;

пенсионеры по возрасту;

больные социально значимыми заболеваниями;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом;

неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы с детства. Экстренная помощь – не только хирургическое, но и терапевтическое лечение. Брать направление для этого в поликлинике не нужно.

№8. Могу ли я самостоятельно выбрать больницу для проведения операции? Такое право у пациента есть. При оформлении направления на госпитализацию врач должен рассказать пациенту, в каких клиниках проводят необходимые ему операции. Выбрав клинику, медик проверяет на портале "Бюро госпитализаций" наличие свободных коек. После этого пациент может сделать свой выбор.