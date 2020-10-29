Акимы должны служить всему народу, а не только «Нур Отану» - с таким заявлением сегодня, 29 октября, выступил депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев, сообщает КазТАГ.

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«Это ненормально, когда филиалы партии Нур-Отан везде возглавляют акимы. Глава региона должен служить всем гражданам, а не узким интересам чиновников», - сказал Перуашев.

Как отметил депутат, «говорят, что в партии Нур-Отан 1 млн членов».

«Но ведь население страны – 19 млн. И если акимы будут поддерживать только своих, то на кого надеяться остальным 18 млн? Нужно уйти от такой практики, может быть даже запретить акимам возглавлять филиалы партии власти. Пусть служат всему народу, а не самой власти», - добавил Перуашев.