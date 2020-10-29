Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2021 году в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

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Под председательством Токаева в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента.

"В своем выступлении Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

"На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы", - полагает Глава государства.

Токаев также поручил повысить зарплаты полицейских на 30 процентов в течение трех лет.

"Президент констатировал низкий уровень заработных плат в системе МВД, сохраняющийся на протяжении многих лет. В этой связи он сообщил о своем поручении правительству в течение трех лет повысить заработные платы стражей порядка на 30 процентов", - говорится в сообщении.

Глава государства также обозначил в качестве одной из основных задач всестороннюю поддержку штатного состава. Президент напомнил, что ежегодно на жилищную компенсацию стражам порядка выделяется свыше 15 миллиардов тенге. С 1 января следующего года на данные цели дополнительно будет направлено еще 10 миллиардов тенге, таким образом, этой мерой поддержки будут охвачены сотрудники дежурных частей, караульных служб, специализированных охранных организаций, ведомственных учебных заведений и системы уголовного исполнения, в общей сложности более 8 тысяч человек.

Токаев также особо отметил значимость работы полицейских в ходе пандемии COVID-2019, которая стала серьезным экзаменом для всей системы государственного управления.

"В нынешних условиях на "передовой" вместе с нашими медицинскими работниками находитесь именно вы, сотрудники полиции. Ведь сегодня от вашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие. Поэтому в это непростое время государство будет поддерживать всех, кто противостоит пандемии. По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 6,6 миллиарда тенге. Еще 11,5 миллиарда предусмотрено до конца года", - сказал Президент.