Центральный райсуд Челябинска вынес приговор экс-главе города Евгению Тефтелеву, признав его виновным в получении взяток (статья 290 УК РФ), передает Znak.com. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

В прениях гособвинение запросило для экс-чиновника наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.

Защита просила назначить наказание в виде штрафа, а в противном случае оставить меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу.

Суд при вынесении приговора учел следующие смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных участников преступления, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие наград, объявление благодарности президентом, длительное участие в благотворительной деятельности, состояние здоровья и возраст.

При назначении наказания судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей. Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени.

Тефтелева взяли под стражу в зале суда.

Фактически с учетом трех месяцев в СИЗО и семи месяцев под домашним арестом Евгению Тефтелеву зачтется в срок около 6,5 месяца уже отбытого наказания (1 день за 1 день в СИЗО и день под домашним арестом за 0,5 дня в колонии).

Таким образом ходатайство об УДО экс-глава Челябинска сможет подать примерно через 1,5 года.

Напомним, по версии следствия, с сентября 2015 по апрель 2019 года Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.

Тефтелев признал вину, вышел из СИЗО и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.