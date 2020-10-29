Предварительное слушание по иску отдела ЖКХ акимата Костаная к ТОО «АМП-Технология» прошло в экономическом суде 27 октября.

Фото из архива "НГ"

Истец утверждает, что все подрядчик должен отремонтировать переход за свой счет, так как гарантийный срок по строительству еще не закончился. Список длинный: замена двух двигателей лифтов, электропроводки и кнопок вызова лифта, установка электромагнита, переделка пола лифтов.

- Замена двух двигателей лифтов с чем связана? - спросил судья Алтай АБДЫГАЛИ.

- Пока мы точно не знаем, нужна ли замена двигателей или их ремонт. Пока специалисты их не обследовали, - ответил представитель отдела ЖКХ Нуралы ИСЕРГЕПОВ. И в целом пояснил позицию акимата по этому вопросу: - Кнопки вызова лифтов выдавлены, доводчики дверей не работают. Мы считаем, что все это изначально было некачественно сделано, поэтому подрядчик должен устранить за свой счет.

Заказчик и подрядчик обвиняли друг друга в плачевном состоянии надземного перехода / Кадр из видеозаписи

- Все недочеты, которые вы перечислили, были сделаны по вине третьих лиц, - парировал представитель ТОО «АМП-Технология» Камбар ШАРАФИЕВ. - То есть, это сломали люди, это акт вандализма. Поэтому они никак не могут входить в наши гарантийные обязательства. Тем более, что поломки произошли, когда надземный переход уже был на балансе отдела ЖКХ. И за его сохранность должны были отвечать балансодержатели.

Практически на каждый вопрос судьи у истца и ответчика были разные ответы. В связи с чем судья поинтересовался - как акимат Костаная вообще принял на баланс надземный переход по ул. Гашека, если в нем было столько недоделок?

- Затрудняюсь ответить, - последовал ответ представителя отдела ЖКХ.

В связи с неконкретными ответами судья попросил представителя истца тщательнее подготовиться к следующему заседанию и провести необходимые экспертизы.