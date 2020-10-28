Пешехода с различными телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

ДТП произошло 28 октября около 19.00 на перекрестке улиц Аль-Фараби и Каирбекова. 59-летний мужчина переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе, когда его сбил автобус маршрута №24. Видео с места происшесnвия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.

- 58-летний водитель маршрутного автобуса марки «МАН», следуя по ул. Аль-Фараби? при повороте направо на ул. Каирбекова (в направлении КЖБИ) совершил наезд на 59-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу в направлении реки Тобол, - прокомментировали несчастный случай в пресс-службе полиции. - По данному факту собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

В результате ДТП пешеход получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По словам автора видео, на этом перекрестке уже не в первый раз происходят ДТП. И одна из причин тому - отсутствие должного освещения.