В четверг, 29 октября, на территории Костанайской области ночью местами небольшой снег, днём небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, возможен туман и гололёд. Ветер юго-западный с переходом на западное направление 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, днём 0...+5, в районах +8 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг без осадков, переменная облачность, ночью -4...-6, днём +1...+3 градуса.

- В пятницу и субботу по области без осадков, местами туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - 30 октября ночью -3...-8, днём 0...+5, на юге +8 градусов. 31 октября ночью 0...-5, днём +5...+10 градусов.

В Костанае 30-го и 31 августа переменная облачность, без осадков. В пятницу в областном центре -4...-6, днём +2...+4 градуса, в субботу ночью 0...-5, днём +5...+10 градусов.