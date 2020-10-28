Незаконным отстрелом занимались двое жителей п. Карабалык. Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 337 ч.1 УК РК (незаконная охота с применением огнестрельного оружия), сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото vk.com/dpkostanay

- 24 октября в ходе операции «Браконьер» участковый инспектор отдела полиции Карабалыкского района, майор полиции Азар Нуралинов, совместно с егерем Максутом Шакибаевым около села Аккудук остановили автомобиль «ВАЗ-21093», в котором находились двое местных жителей, - сообщили в пресс-службе. - В багажнике автомашины обнаружены туши сибирской косули с признаками отстрела.

При осмотре машины полицейские нашли в нем незарегистрированное гладкоствольное ружье. Его, как и автомобиль, полицейские изъяли.

Согласно ст. 337 УК РК, подозреваемым грозит наказание от штрафа до 3 000 МРП до лишения свободы сроком до 3 лет.



Как отметили в пресс-службе, полицейские регулярно проводят совместные рейдовые мероприятия направленные на пресечение и выявление нарушений природоохранного законодательства.

- Незаконная охота, особенно на животных и птиц, занесённых в Красную книгу РК, влечет административную, либо уголовную ответственность. В каждом случае возмещается государству ущерб за отстреленных животных, - отметил старший инспектор отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы Газретгали АЛИМГАЗИН.