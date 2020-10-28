Утром 28 октября произошел сбой работы приложения Kaspi.kz. Казахстанцы в социальных сетях говорят о проблемах с личными счетами. Клиенты жалуются на то, что не имеют доступа к счетам.

Фото Ксении РЕБИК

«Сервис временно недоступен. Обещают исправить проблему. У кого то пропали деньги на счету, у кого то появились лишние. Обещают исправить к 10:00», — такие посты появились в фейсбуке.

В банке заявили, что деньги клиентов Kaspi.kz в сохранности и находятся на своих счетах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что в настоящее время технический сбой в приложении устраняется.

"28 октября в приложении Kaspi.kz произошел технический сбой. В результате сбоя в приложении некорректно отображаются средства на счетах клиентов. К сожалению, оплата картами, снятия и пополнения в банкоматах, платежи и переводы также временно недоступны. Компания работает над тем, чтобы исправить все, как можно быстрее", - отметили в банке.

Кроме того, в соцсетях и мессенджерах появились рассылки о том, что это якобы кибератака.

"Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении", - добавили в банке.