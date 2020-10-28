Минздрав настаивает, что постановления главного санврача основаны на норме Конституции РК о защите здоровья населения, передает Informburo.kz.

Группа граждан подала в суд на Министерство здравоохранения РК и требует признать незаконными требования об ограничениях.

Иск в Есильский районный суд столицы подали несколько человек, в том числе кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, журналист из Караганды Анастасия Машнина, основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким.

Они считают, что следующие нормы постановления главных санитарных врачей нарушают их права, не соответствуют закону и неправомерно возлагают на них дополнительные обязанности:

использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах и в общественном транспорте;

замена маски каждые два часа и перчаток в случае повреждения;

запрет на проведение коллективных, массовых, зрелищных мероприятий;

запрет на выход из дома людей старше 65 лет;

нахождение и передвижение лиц на открытом воздухе (на улице, вне дома) группами более трёх человек (за исключением членов семьи);

социальное дистанцирование.

"Санитарные правила, которые были приняты, подлежат исключению, поскольку в компетенции МЗ утверждения данных правил нет. Это нарушает право на жизнь. Каким образом люди будут дистанцироваться, если по условиям их работы они не могут, допустим, на стройках, горные профессии? Как они будут работать, находясь даже в маске? Исключений таким нет. Как прийти в магазин и с продавцом на дистанции более 1,5 метров обмениваться товаром и деньгами? Это абсурдность данной ситуации", – считают истцы.

По словам истцов, ВОЗ не заставляет людей носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, а рекомендует.

Прежде чем вводить карантинные ограничения, Минздрав должен был сначала сделать санитарно-эпидемиологическое заключение о росте заражений коронавирусной инфекцией. Такого подтверждения нет, считают истцы.

Представитель Министерства здравоохранения Казахстана в суде пояснил, что основанием для разработки санитарных правил послужило массовое распространение SARS-Cov-2.

"Необходимо отметить, что КВИ включена в перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которой вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин. Должностные лица имеют право устанавливать ограничительные мероприятия, в том числе карантин на соответствующих административно-территориальных единицах, на отдельных объектах", – объяснил юрист МЗ РК.

По его словам, в Кодексе о здоровье народа есть право вводить ограничительные меры, предусматривающие особый режим предпринимательской и иной деятельности.

"Ограничительные меры не являются нарушением Конституции РК. Решение об установлении ограничений остаются за должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере санитарно-гигиенического благополучия населения", – отметил он.

Представитель Минздрава сказал, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, согласно Конституции РК. На этой норме и основаны все действия по принятию ограничительных мер.

"Граждане РК имеют право на охрану здоровья. Если человек не будет носить маски или при контакте двух людей один носит маску, второй нет – идёт прямое нарушение пункта 1 статьи 29 Конституции, где написано, что граждане РК имеют право на охрану здоровья. При обжаловании они смотрят однобоко на эти нормы, не хотят носить маски, при этом они не предусматривают требования Конституции, касающиеся охраны здоровья граждан, которая как раз была изложена в данных санитарных правилах", – пояснил он.

Юрист Минздрава добавил, что по рекомендациям ВОЗ предусматривается ношение масок, использование антисептиков, что приведёт к сокращению распространения Covid-19.

"Мы предусматривали определённые критерии по возрастному ограничению, которые исходили из статистических данных международного опыта", – подчеркнул он.