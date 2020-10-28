Без ПЦР-справки не будут пускать на борт самолётов только иностранных граждан, передает Informburo.kz

Граждане РК могут возвращаться в Казахстан международными авиарейсами без ПЦР-тестов, говорится в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Данное требование касается лишь иностранных граждан. Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования", – сообщили в МВК.

Информацию подтвердил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

"Учитывая ситуацию и то, что среди контактных и бортпроводников не было случаев заражения Covid-19, МВК принято решение от 26 октября о том, что требование по наличию справки распространяется только на иностранных граждан. Соответственно, граждане Казахстана вправе без справок ПЦР вылететь из стран зарубежья в Казахстан.", – отметил Садвакас Байгабулов.

Казахстанцев будут помещать в карантинные стационары на двое суток для сдачи ПЦР-анализа на коронавирус. На борт не будут допускаться иностранные граждане.

Садвакас Байбагулов также пояснил, почему прибывшие иностранцы не могут сдать ПЦР-тесты в Казахстане даже платно.

"Аэропорт не располагает помещениями, нет организации или учреждения, чтобы проводить ПЦР-анализы и этот иностранный гражданин находился какое-то количество времени в аэропорту, ожидая результатов. Если будет положительный результат, его нужно госпитализировать в инфекционный стационар, отсюда возникает очень много вопросов", – сказал главный санврач на транспорте.

В отношении авиакомпаний, которые будут пускать пассажиров-иностранцев на борт без справок об отсутствии коронавируса, предусмотрена административная ответственность.