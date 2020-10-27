Участок улицы Рабочей временно перекроют в Костанае
27 октября 2020, 15:00 | ЖКХ
Дорогу для движения транспорта перекроют в границах двух кварталов: от ул. Баймагамбетова до ул. 1 Мая. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
- Участок на улице Рабочая будет временно перекрыт в связи со строительно-монтажными работами по объекту «Реконструкция водопровода по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г. Костанай», - сообщили в пресс-службе.
Завершить работы и открыть движение на улице обещают к 20 ноября.
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