Дорогу для движения транспорта перекроют в границах двух кварталов: от ул. Баймагамбетова до ул. 1 Мая. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

- Участок на улице Рабочая будет временно перекрыт в связи со строительно-монтажными работами по объекту «Реконструкция водопровода по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г. Костанай», - сообщили в пресс-службе.

Завершить работы и открыть движение на улице обещают к 20 ноября.