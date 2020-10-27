ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования Республики Беларусь приглашает школьников, студентов, магистрантов, а также всех заинтересованных лиц принять участие во второй Международной образовательной онлайн-выставке «Образование в Беларуси-2020».





В условиях пандемии участие в онлайн-выставке предоставляет уникальную возможность познакомиться с образовательным потенциалом учреждений высшего образования Республики Беларусь, подобрать программу бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, курсов повышения квалификации, летних и зимних школ, курсов русского языка, а также лично пообщаться с представителями университетов, получить индивидуальную консультацию по условиям поступления, обучения и пребывания в Республике Беларусь у специалистов Центра международных связей.

Онлайн-выставка будет проходить в Республике Казахстан на платформе www.edubel.by в активном формате в период с 2 по 6 ноября 2020 г. Доступ к рекламно-информационным материалам университетов-участников с возможностью скачивания файлов и просмотра информационно-рекламных роликов и видео презентаций будет открыт с 2 по 9 ноября 2020 г.

Участие в онлайн-выставке бесплатно для посетителей.

Обучение за рубежом – это уникальный опыт и яркие перспективы.

Ждем каждого из Вас!

https://edubel.by/?utm_content=stat

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