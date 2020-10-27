25 октября 2020 года пограничники в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области предотвратили вывоз из Казахстана 54 710 комплектов одноразовых противочумных костюмов на сумму 8 527 125 тенге. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КНБ РК.

"В соответствии с приказом от 20 февраля 2020 года № 56 «О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты», председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК введен запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.



Как сообщила пресс-служба, это не первый факт попытки провоза товаров, подпадающих под товары запрещенные к ввозу (вывозу) в РК, через "Кайрак".

"Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы КНБ РК