Градоначальника задел комментарий о лицемерии, передает Ratel.kz.

В воскресенье, 25 октября аким Усть-Каменогорска Жаксылык ОМАР опубликовал в своём аккаунте в Instagram пост о том, что зелёные насаждения - ценнейший ресурс и залог здорового существования в городской среде.

"На сегодняшний день крайне важно отыскивать компромисс между развитием инфраструктуры и сохранением природных ландшафтов. Растущий город нуждается в новых зданиях и широких дорогах. Но также ему необходимы и деревья", - написал он.

Учитывая многолетнюю "войну" горожан за деревья, которых с приходом на должность градоначальника стало ощутимо меньше, так как их вырубали десятками и сотнями для расширения проезжих частей, несмотря на протесты общественности, нетрудно было догадаться, что под постом появятся не совсем лояльные комментарии. Любой человек, размещающий текст в социальных сетях рано или поздно сталкивается с тем, что его мнение начинают оспаривать, а то и хейтить. Особенно это касается лидеров мнений и государственных служащих. И блогеры и чиновники из-за своей публичности собирают неплохой урожай лайков или дизлайков. Это итог их работы, и принимать мнение посторонних людей им приходится, с этим ничего не поделать. В комментариях к посту Жаксылыку Омару припомнили практически каждое вырубленное дерево.

"Ой-ёй, какое лицемерие, прёт прям через край! А сколько лизунов-ботов то...самим то не смешно так позориться, перед всем городом, после того как Ворошилова испоганили до не могу, вырубили все деревья когда почти все население города были против вырубки!", - пишет пользователь Instagram olivia_oly_ly.

"На Набережной Славского повырубали здоровые деревья, на ул.Астана ваши прутики посаженные позасыхали, в других местах также много деревьев не прижилось, надоело ваше самолюбование и боты ваши надоели! Где обещанные городу скорые? Посмотрите, что творится в больницах!", - вопрошает maluginaolga63.

"Лицемерие в высшей степени, уничтожили столько деревьев, и заявлять о " ценнейшем зелёном ресурсе"... слов нет!", - сокрушается 23_mkrn.

Впрочем, были и положительные комментарии. Например:

"Молодец наш Аким Жаксылык Омар. Какая красота и чистота", - написал urazbekovaajnur393.

"Молодец аким наш. Город потихоньку начинает преображаться, видно по любому что человек работает. Нашим горожанам города никогда не угодить, вечно не довольные. Продолжай Жаксылык Омар в том же духе!", - уверен viacheslavsinelnik.

А вот реакция на не совсем положительные отзывы была непредсказуема. Спустя несколько часов блогер Александра ОСИПОВА опубликовала у себя на странице скриншот переписки между одним из подписчиков акима города и им самим. Градоначальник был краток.

"Ответишь за свои слова", - написал он.

Эта информация породила волну разнообразных мемов, которые начали расходиться по социальным сетям.

И в понедельник вечером, 26 октября Жаксылык Омар опубликовал новый пост, объяснив свою позицию.

"Вчера в социальной сети появилась частная предвзятая оценка меня лично, не основанная ни на каких фактах или доказательствах, а только на эмоции.

Между тем обвинение меня как руководителя города в лицемерии я считаю оскорбительным. Конечно, я не могу оставить такие бездоказательные и оскорбляющие мою честь и достоинство выпады без соответствующей реакции. Причем, когда я сообщил этому человеку об ответственности за оскорбление, он совершенно необоснованно воспринял это личной угрозой, а не призывом следовать в своих действиях требованиям законодательства Республики Казахстан. Я всегда готов выслушать аргументированные, обоснованные претензии. Но, как и любой из вас, не терплю личных, вызванных лишь эмоциями, оскорблений. Со своей стороны я, как и сказал, намерен призвать оскорбителя к ответу предусмотренном законодательством порядке. Подобные оскорбления не имеют никакого отношения к продуктивному диалогу исполнительной власти с населением.

Я надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к данному инциденту и продолжите оценивать происходящее объективно, согласно тому, что действительно происходит в нашем городе", - написал градоначальник.

Тот человек, кому было отправлено короткое сообщение, предпочёл своё имя не называть. Его комментарий под постом акима Усть-Каменогорска спустя сутки найти не удалось. Причины такого поведения также объяснила Александра Осипова.

"Это мой знакомый, гражданский активист, он постоянно писал акиму в личные сообщения о различных проблемах в городе и предлагал пути их решения, но никогда не дожидался ответа. После того, как он написал "лицемер", именно это сообщение, а не то, что в своём аккаунте показывает аким, ему пришёл в личные сообщения ответ – ответишь за свои слова. Он воспринял это, как угрозу, потому что у него есть бизнес, есть семья. Он воспринял это, как какие-то незаконные методы воздействия, поэтому опасается называть своё имя. Сама эта ситуация показывает некоторое лицемерие. Акиму люди часто пишут в "директ", делятся своими проблемами, у кого-то на еду нет денег, у кого-то свет отключили, кому-то не могут сделать дорогу, он никому не отвечает. Но стоило написать слово "лицемер", как аким реагирует, начинает отвечать. Выходит, чтобы получить ответ на свои вопросы нам что, оскорблять его нужно?", - сказала она.

К слову, весной этого года, заместитель акима Усть-Каменогорска Эльдар ТОЛЕУБЕКОВ тоже собирался воспользоваться своим законным правом и отстаивать честь и достоинство. 10 марта, в аккаунте акимата Усть-Каменогорска в Instagram появилась публикация, в которой заместитель градоначальника рассказал о том, что на его честь и достоинство покусился обладатель одного из аккаунтов социальной сети Вконтакте. Пресс-служба акима города тогда заметила, что публикация в социальных сетях, стремительная набиравшая популярность несколько дней и демонстрирующая переписку неизвестного должностного лица, названного представителем акимата Усть-Каменогорска, с заместителем руководителя ТОО "Оскемен Тазалык" по поводу предоставления снегоуборочной техники, оказалась фейковой. В дальнейшем Эльдар Толеубеков больше о своём намерении не упоминал.