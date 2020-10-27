Минторговли планирует использовать высылаемые покупателями данные для мониторинга цен на товары, передает Informburo.kz.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.

"Мы прорабатываем четыре источника данных, которые помогут отслеживать цены в реальном времени. Первое – это с помощью системы Dosmart. Мы получаем информацию по актуальным ценам на продукты и лекарства. Я призываю наших граждан активно участвовать. Каждый человек посредством мобильных технологий может влиять на формирование и анализ цен. К слову, пользователям за предоставление информации будут выплачиваться кэшбэк, чтобы заинтересовать их", – сказал он.

На сайте dosmart.kz казахстанцы могут сообщать о стоимости продуктов и получить за это деньги. Для этого необходимо:

Купить товар и получить фискальный чек на покупку в любом супермаркете или аптеке страны.

Зарегистрироваться на сайте dosmart.kz

Отправить фото чека для получения кэшбэка на сайте dosmart.kz. Если чек длинный, то нужно сложить его так, чтобы были видны дата, время, фискальный признак, ККМ/РНМ и сумма.

Если выполнить все пункты корректно, то деньги пришлют в течение 24 часов на кошелёк Kaspi, баланс или кошелёк Касса24. Удобный способ получения нужно выбрать при отправке чека.

За сообщения о ценах на товары казахстанцы могут получить 1% от итоговой суммы чека, до 500 тенге. Принимаются чеки сроком не более трёх дней.

"До конца года мы планируем увеличить каталог товаров во всех городах Казахстана и предоставить возможность сравнивать цены на определённые товары в различных магазинах. Число зарегистрированных пользователей уже достигло 28 тысяч", – отметил Бахыт Султанов.

Также министр сообщил, что для мониторинга цен проводится работа по интеграции с базами данных Министерства финансов, "Казахтелекома", "Транстелекома".

"Это позволит нам получить информацию о ценах на социально значимые продукты через онлайн-системы, которые устанавливаются во всех магазинах через онлайн-ККМ", – пояснил он.

По словам Бахыта Султанова, скоро появится единый национальный каталог товаров и продуктов, через который будут отслеживаться в режиме реального времени цены на определённые товары и продукты.

"Это даст потребителям гарантию бесперебойной поставки товаров, особенно по социально значимым продуктам, и даст нам сбалансировать цены. В комплексе с использованием новой инфраструктуры – физической инфраструктуры национальной товаропроводящей сети с использованием цифровых технологий, электронных кошельков, мы планируем, что по некоторым видам товаров до 45% произойдёт снижение стоимости", – сказал министр.