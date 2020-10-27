Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Минторговли планирует использовать высылаемые покупателями данные для мониторинга цен на товары, передает Informburo.kz.
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.
"Мы прорабатываем четыре источника данных, которые помогут отслеживать цены в реальном времени. Первое – это с помощью системы Dosmart. Мы получаем информацию по актуальным ценам на продукты и лекарства. Я призываю наших граждан активно участвовать. Каждый человек посредством мобильных технологий может влиять на формирование и анализ цен. К слову, пользователям за предоставление информации будут выплачиваться кэшбэк, чтобы заинтересовать их", – сказал он.
На сайте dosmart.kz казахстанцы могут сообщать о стоимости продуктов и получить за это деньги. Для этого необходимо:
- Купить товар и получить фискальный чек на покупку в любом супермаркете или аптеке страны.
- Зарегистрироваться на сайте dosmart.kz
- Отправить фото чека для получения кэшбэка на сайте dosmart.kz. Если чек длинный, то нужно сложить его так, чтобы были видны дата, время, фискальный признак, ККМ/РНМ и сумма.
- Если выполнить все пункты корректно, то деньги пришлют в течение 24 часов на кошелёк Kaspi, баланс или кошелёк Касса24. Удобный способ получения нужно выбрать при отправке чека.
"До конца года мы планируем увеличить каталог товаров во всех городах Казахстана и предоставить возможность сравнивать цены на определённые товары в различных магазинах. Число зарегистрированных пользователей уже достигло 28 тысяч", – отметил Бахыт Султанов.
Также министр сообщил, что для мониторинга цен проводится работа по интеграции с базами данных Министерства финансов, "Казахтелекома", "Транстелекома".
"Это позволит нам получить информацию о ценах на социально значимые продукты через онлайн-системы, которые устанавливаются во всех магазинах через онлайн-ККМ", – пояснил он.
По словам Бахыта Султанова, скоро появится единый национальный каталог товаров и продуктов, через который будут отслеживаться в режиме реального времени цены на определённые товары и продукты.
"Это даст потребителям гарантию бесперебойной поставки товаров, особенно по социально значимым продуктам, и даст нам сбалансировать цены. В комплексе с использованием новой инфраструктуры – физической инфраструктуры национальной товаропроводящей сети с использованием цифровых технологий, электронных кошельков, мы планируем, что по некоторым видам товаров до 45% произойдёт снижение стоимости", – сказал министр.
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