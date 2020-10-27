В мае 2020 года дачники ПКСТ «Геолог» обнаружили, что проход к берегу Тобола теперь преграждает двухметровый забор. 22 июля они обратились в госорганы с коллективной жалобой. Им ответили, что огражденный участок принадлежит церкви, а провести проверку нельзя из-за отсутствия руководителя в Казахстане. «НГ» выяснила, что руководитель в епархии сменился и находится на территории РК, и отправила свои запросы в госорганы.

Как пояснила в ответе руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Динара ТУРСУНБАЕВА, земельный участок в пойме реки Тобол, расположенный недалеко от ПКСТ «Геолог», предоставлен местной религиозной организации (МРО) «Костанайская и Рудненская Епархия Православной Церкви Казахстана» в 2018 году на правах аренды сроком на 3 года.

- Сельскохозяйственная деятельность для данного субъекта возможна ввиду целевого назначения участка - для огородничества, - сообщила Турсунбаева. - Заявлять о том, что данная территория является частной собственностью (так указано на табличке на воротах и заборе - «НГ») религиозное объединение не имеет права, так как данный участок предоставлен на правах аренды. В случае отсутствия установленного сервитута на указанный земельный участок арендатор имеет право ограничивать доступ к другим объектам через свой земельный участок.

В телефонном разговоре руководитель отдела добавила, что прочитала статью о конфликте дачников с арендатором участка. Посмотрев видео, которое размещено на сайте «НГ», Турсумбаева заметила на территории различные строения, хотя целевое назначение участка - огородничество. То есть, данному субъекту разрешена только распашка земель и сельскохозяйственная деятельность, но не строительство.

- Члены ПКСТ «Геолог» могут написать заявление в отдел земельных отношений на установку сервитута на данном участке, - отметилаТурсынбаева.

В управлении по контролю за использованием и охраной земель сообщили, что направили запрос в отдел земельных отношений акимата Костаная о предоставлении земельного участка проверяемому субъекту с приложением правоустанавливающих и идентифицированных документов.

- В случае установления факта нарушения управлением будет открыта внеплановая проверка по вопросу незаконного занятия земель государственной собственности, - пояснил и. о. руководителя управления Кайрат ОСПАНОВ. - По результатам проделанной работы «НГ» будет предоставлен письменный ответ.

В окончательном ответе Оспанов сообщил: в соответствии с Указом Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 объявлен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в период с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года.

- Согласно сведениям базы данных КГД МФ РК установлено, что МРО «Костанайская и Рудненская Епархия Православной церкви Казахстана» относится к субъектам микропредпринимательства, - прокомментировал он. - В связи с этим управлением проведение проверки в отношении данного субъекта по вопросу нарушения требований земельного законодательства РК не представляется возможным.

Фото из архива "НГ"