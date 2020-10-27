Главный тренер ФК "Кайрат" Алексей ШПИЛЕВСКИЙ прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским "Тоболом" в 15-м туре КПЛ. Алматинцы забили сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Кайрат" ©

- Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота "сухими", - приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. - То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали коллективно-агрессивный футбол, такой, какой хочет видеть наш тренерский штаб. В середине второго тайма было решено сделать изменения по позициям и дать отдохнуть игрокам, которые очень много играли в последних матчах. Также дали игровое время нашим молодым талантам. В целом я остался доволен сегодняшней игрой.

Далее наставник высказался о следующем матче в КПЛ, где соперником будет действующий чемпион страны "Астана".



- Теперь предвкушаем дерби против "Астаны", в котором мы снова хотим победить и доказать, что первая победа была не случайна, - отметил Шпилевский.

Матч против "Астаны" пройдет 30 октября.

Главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН в этот раз был немногословен.

Фото: ФК "Тобол"



- Это был очень плохой матч. Мы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы взять очки, - цитирует тренера пресс-служба fctobol.kz.



По результатам сыгранных матчей "Кайрат" уверенно лидирует в КПЛ, набрав после 15 игр 38 очков. У "Тобола" после 14 игр в активе 23 очка и 4-я строчка в турнирной таблице.