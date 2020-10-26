Журналист Сания Тойкен пострадала, когда властям померещился митинг, сообщает КазТАГ со ссылкой на международный фонд защиты свободы слова «Әдiл сөз».

«Журналист Сания Тойкен пострадала, когда властям померещился митинг. 24 октября 2020 года журналист радио «Азаттык» Сания Тойкен освещала выставку-ярмарку изделий, сделанных руками заключенных. Мероприятие проходило на пересечении улиц Мамбетова-Кенесары недалеко от набережной в Нур-Султане», - говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, вокруг ходили «люди в штатском» и было несколько полицейских машин. Они решили, что там проходит митинг. Также, по словам Тойкен, на месте работала глушилка мобильных телефонов.

«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон, повалил меня на землю. Мне никто не помогал, сама встала и побежала за ним за своим телефоном, ведь техника служебная и я за нее в ответе. Я долго пыталась выпросить свой телефон. Людей начали забирать. Меня из толпы узнал один полицейский и просил отпустить», - рассказала Тойкен.

Отмечается, что журналист не собиралась обращаться ни в поликлинику, ни в полицию. Однако одна из активисток настаивала, чтобы она обратилась в поликлинику. Медики диагностировали «небольшой ушиб», дали направление на судмедэкспертизу. После этого Тойкен обратилась в прокуратуру.

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