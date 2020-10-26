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Строящееся жилье разрешено приобретать по программе "Баспана Хит"
Sputnik
Национальный банк Казахстана внес изменения в ипотечную программу "Баспана хит". Теперь в программу включено долевое строительство и заемщикам разрешено приобретать строящееся жилье, сообщает Sputnik со ссылкой на оператора программы АО "Казахстанский фонд устойчивости".
Кроме того, увеличена предельная стоимость приобретаемого жилья.
Теперь лимиты составляют:
- 35 миллионов тенге – для первичного рынка в городах Нур-Султан, Алматы (в том числе долевое строительство);
- 25 миллионов тенге - для вторичного рынка в городах Нур-Султан, Алматы, для первичного и вторичного рынка в городах Шымкент, Актау, Атырау;
- 20 миллионов тенге - для первичного и вторичного рынка в городе Караганда;
- 15 миллионов тенге – для первичного и вторичного рынка остальных регионов.
Первоначальный взнос по программе "Баспана хит" составляет от 20%, срок займа – до 15 лет. Помимо первичного жилья, по "Баспана хит" можно купить жилье на вторичном рынке. Также нет требования по отсутствию жилья.
В рамках программы "Баспана хит" по состоянию на 26 октября одобрено 44 228 заявок на 388,1 миллиарда тенге, из них выдано 35 769 займов на сумму 306,8 миллиарда тенге.
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