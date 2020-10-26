В Казахстане внесли изменения в работу микрофинансовых организаций (МФО), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

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Поправки содержат новые требования к содержанию, оформлению и обязательным условиям договора с клиентом, а также формы графика погашения микрокредита.

"Так, устанавливается процедура досудебного урегулирования между МФО и клиентом. Микрофинансовая организация отныне обязана уведомить заемщика о возникновении просрочки по микрокредиту не позднее 15 календарных дней с даты ее возникновения. При этом заемщик вправе обратиться в МФО с заявлением об урегулировании вопроса погашения задолженности в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки", - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Также при отсутствии обращения от заемщика и/или недостижении соглашения с ним МФО имеет право взыскать задолженность на основании исполнительной надписи нотариуса.

"Новые изменения предусматривают оптимизацию оформления и содержания договора о предоставлении микрокредита. Так, внесено предложение о возможности включения дополнительных сведений в график погашения микрокредита. При реструктуризации микрокредита отсроченные платежи должны фиксироваться в графике погашения, поскольку остаются обязательством заемщика, гласит документ с нововведениями", - добавили в агентстве.

По новым правилам на титульном листе договора теперь обязательно прописывается информация о дате договора, сумме микрокредита, процентной ставке, сроках исполнения договора и других обязательных условиях.

"Установление процедуры досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам позволит снизить социальное напряжение и уменьшить риски увеличения проблемных обязательств", – заключили в агентстве.