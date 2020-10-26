Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) вновь откладывается сообщает Vesti.kz.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN©

Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Камила Шереметы (21-0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.

"Мы получили информацию прямо из лагеря Головкина, что бой может состояться в конце декабря или не позднее середины января. Но мы уже несколько раз слышали такие заверения.

Это драматическая ситуация в первую очередь для боксера, но также и для тренеров и промоутеров, потому что мы все это организовываем и финансируем, и мы все еще ждем финальной даты. Я знаю, что Камил вкладывает все свои силы в тренировки каждый день, и он переживает по этому поводу", - цитирует функционера RingPolska.

"Не исключено, что это связано с тем, что с декабря в США можно будет устраивать шоу с участием зрителей. Во всяком случае промоутер Top Rank Боб Арум работает над таким решением и новым протоколом безопасности", - пишет издание.

Изначально возвращение GGG планировалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.