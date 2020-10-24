Встречи рудненского "Горняка" с "Номадом" из Нур-Султана в рамках регулярного чемпионата Казахстана прошли 23-24 октября. Это первый тур "Горняка" в этом сезоне и обе игры завершились поражением хозяев льда.

Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонтакте

Первая игра завершилась счетом 5:3 в пользу столичной команды.

Подопечные Александра Высотского открыли счёт на третьей минуте, точным броском отметился защитник Мадияр Ибрайбеков. Во второй двадцатиминутке «кочевники» забили второй гол, отличился Андрей Яковлев. «Горняк» в ответ забросил две шайбы усилиями Артема Сошникова и Александра Куршука.

В третьем периоде, Данияр Саян в четвертый раз забил шайбу в ворота рудненского голкипера, после чего «Горняк» вновь сравнял счет. Шайбу в ворота отправил Владислав Власов. Вскоре голами отметились игроки «Номада» Максим Мухаметов и Батырлан Муратов. Итог матча 3:5.



ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Номад» (Нур-Султан) – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)



0:1 – Ибрайбеков (Пархоменко, Зубов) – 02:56 – ГМ

0:2 – Яковлев – 25:06

1:2 – Сошников (Штефан, Муравьев) – 29:14

2:2 – Куршук (Бухаршин, Кротов) – 36:32

2:3 – Данияр Сн. (Гатиятов) – 41:58

3:3 – Власов (Бархаткин) – 48:47

3:4 – Мухаметов (Гатиятов) – 52:06

3:5 – Муратов (Зубов, Пархоменко) – 58:32



Вратари: Нечвиенко - Крамарь





Второй матч, прошедший сегодня, 24 октября, также завершился поражением рудненского клуба со счетом 3:1.

Счет открыл нападающий «Номада» Алексей Зубов на 9-й минуте . На 41-й минуте гости забрасоли вторую шайбу, отличился форвард Батырлан Муратов. Почти спустя 7 минут усилиями Артёма Сошникова «Горняк» сократил отставание, но точку во встрече поставил нападающий «Номада» Артур Гатиятов.



ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Номад» (Нур-Султан) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



0:1 – Зубов (Муратов, Пархоменко) – 08:59

0:2 – Муратов (Зубов, Ибрайбеков) – 40:57 ГБ

1:2 – Сошников (Лобанов, Муравьев) – 47:20 ГБ

1:3 – Гатиятов (Комаровский, Данияр Сн.) – 51:35 ГМ



Вратари: Акулинин - Крамарь

Для "Номада" это третья победа подряд, после которых он занял вторую строчку в турнирной таблице. "Горняк" после двух проигрышей расположился на предпоследней, 12, строчке.

Следующие матчи рудненская команда проведет дома 27-28 октября. Соперник - петропавловский "Кулагер".