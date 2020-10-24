В Польше протестуют против решения Конституционного трибунала о почти полном запрете абортов, передает Радио Азаттык. Демонстрации проходят в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Кракове и других городах. Их участники скандируют "Не отдадим правым свою матку", "Парламент – это не беременность, его можно устранить" и "Еб@ть ПиС". Речь идет о консервативной правящей партии "Право и справедливость".

Акции протеста начались 22 октября. В этот день Конституционный трибунал Польши признал антиконституционными положения о прекращении беременности при тяжелых пороках плода. За такое решение проголосовали 11 из 13 судей.

Полиция применила перечный газ и физическую силу в отношении сотен людей, протестовавших в Варшаве после вынесения решения. Между митингующими и полицией произошли столкновения возле дома вице-премьер-министра Ярослава Качиньского.

С момента вступления в силу решения cуда аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или если здоровье матери находится под угрозой.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что устранение оснований для почти всех легальных абортов в Польше нарушает права человека. "Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные аборты и аборты за рубежом для тех, кто может это себе позволить, и еще большее испытание для всех остальных", – сказала она.

"Печальный день для прав женщин", – добавила Миятович.

В Польше действует один из наиболее радикальных подходов к прерыванию беременности. Делать аборт здесь разрешается лишь в исключительных случаях, средства экстренной контрацепции продаются по рецепту, а правые политики и церковь систематически делают попытки ввести уголовную ответственность для сделавших аборт женщин.

Глава правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в 2016 году заявил о необходимости рожать даже обреченных на смерть детей. "Мы будем стремиться к тому, что даже очень тяжелые беременности, когда ребенок обречен на смерть, сильно деформирован, должны завершиться родами, чтобы ребенок мог быть окрещен, носил имя и был похоронен". Тогда заявление Качиньского вызвало волну протестов в Польше.