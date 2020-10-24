Столкновение фуры и легкового автомобиля произошло рано утром 22 октября. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть в 7.36.

- Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 61-летний водитель, управляя автофургоном «MAN», при выезде с обочины по направлению в г. Рудный, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Ravon Nexia», под управлением 34-летнего жителя г. Рудного, - сообщили в пресс-службе обстоятельства произошедшей аварии.

В результате ДТП 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Еще один пассажир, 23-летний мужчина, был госпитализирован в реанимацию, где скончался, не приходя в сознание. Еще двух пассажиров легкового автомобиля госпитализировали в больницу Рудного.

Как отметили в пресс-службе, факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК (Нарушение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дознаватели отдела полиции Костанайского района проводят досудебное расследование.

- Необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Не забывайте, от вашей дисциплины на дороге зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих вас людей, - отметил начальник управления местной полицейской службы полковник полиции Курмет МАЖИКЕНОВ.

Департамент полиции обращается к автовладельцам с просьбой быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО