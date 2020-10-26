Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева на брифинге 23 октября объяснила причины закрытости информации о средствах, получаемых частными СМИ за размещение государственного заказа, «пожеланиями партнеров». Отвечая на вопрос корреспондента Азаттыка, Балаева сказала, что просьба не афишировать объемы исходит от массмедиа.

Журналисты в кулуарах парламента Казахстана

— Как раз есть международная практика. И государственные органы могут как раз, многие вопросы по желанию тех же СМИ, которые не хотят, чтобы мы озвучили, какие средства им выделены. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос такой для меня немного непонятный, — заявила Балаева.

Корреспондент Азаттыка уточнил, что средства на госзаказ выделяются из бюджета и налогоплательщики вправе знать, как расходуются деньги.

— Я еще раз хочу сказать, что действительно, есть такие вопросы. Но я еще раз хочу сказать, что это пожелания наших как раз партнеров, — повторила министр.

Власти в Казахстане выделяют местным СМИ миллиардные суммы на размещение государственного информационного заказа. Отрабатывая полученные деньги, казахстанские СМИ публикуют материалы и выпускают сюжеты о реализации мер государственной политики. Как правило, в этих материалах чиновники и государственные органы представляются исключительно в положительном свете, проблемные моменты не упоминаются.

По информации журналистки Джамили Маричевой (ее публикация вышла в издании The-village.kz), в 2019 году в Казахстане на госзаказ в СМИ было выделено 49 миллиардов тенге. При этом две трети от суммы получили РТРК «Казахстан» и «Агентство «Хабар». Большую часть финансирования — около 21 миллиарда тенге — получило «РТРК «Казахстан» (в корпорацию входят национальный телеканал Qazaqstan, телеканалы Qazsport, Balapan, Tamasha TV, «Казахское радио», радио Shalqar, Радио Astana, радио Classic и региональные телерадиокомпании).

На протяжении нескольких лет общественный фонд «Правовой медиацентр» добивается у министерства информации и общественного развития обнародования подробной статистики расходов бюджетных средств на госзаказ. Министерство отказывает общественному фонду, ссылаясь на «коммерческую тайну».

«Правовой медиа-центр» подавал иск на министерство, заявляя о незаконности отказа в предоставлении информации. Суд отказал в удовлетворении иска. Общественники обратились в Верховный суд, который тоже отклонил требования «Правового медиацентра». Директор фонда Диана Окремова тогда заявляла, что это решение означает, что фактически закон «О доступе к информации» «не работает». Юрист «Правового медиацентра» Гульмира Биржанова в свою очередь отмечала, что для государственных денег нельзя применять формулировку «коммерческая тайна».