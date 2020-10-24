Ограничение в подаче ГВС возможно 25 и 26 октября в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после капитального ремонта теплосетей. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото mogilevnews.by

Ограничения коснуться абонентов, запитанных от Котельной №3. Это жители района КЖБИ и мкрн. 5, 6, 7, 8, 9.

ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные неудобства.