Подачу горячей воды ограничат на два дня жителям нескольких районов Костаная
24 октября 2020, 14:22 | ЖКХ
Ограничение в подаче ГВС возможно 25 и 26 октября в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после капитального ремонта теплосетей. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото mogilevnews.by
Ограничения коснуться абонентов, запитанных от Котельной №3. Это жители района КЖБИ и мкрн. 5, 6, 7, 8, 9.
ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные неудобства.
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