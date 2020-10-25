В августе 2020 года в Казахстане создали Высший совет по реформам (ВСР) и Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), провозгласив новый экономический курс. Лично у меня уже слова "реформа", "программа", "курс" радости не вызывают. Сколько у нас уже было такого, что не выполнялось.

Мы подменяем решение важных вопросов речами, непродуктивными реформами, невыполняемыми программами и проектами. Политолог Данияр Ашимбаев в интервью газете «Время» в феврале 2020 года заявил: «В общем экономическая политика государства направлена в никуда: сырьевая экономика осталась, эффекта от госпрограмм не ощущается. При реализации программы «100 шагов» выполнена только информационная кампания. Чиновники провели конференции, конкурсы плакатов, сняли видеоролики, но ничего не сделали для реализации самих шагов».

Казахстанский экономист Магбат Спанов говорит, что новый экономический курс, разработанный Министерством национальной экономики, даже не соответствует своему названию. "Нового в нем ничего нет!" - считает он.

Схожие проблемы и в сельском хозяйстве. В первые годы независимости мы порушили совхозы, другими словами - срубили дерево, на котором сидели, и при этом до сих пор восхищаемся топором, которым это сделали. Под Алматы вырубили яблоневые сады с знаменитым апортом, а теперь Минсельхоз разрабатывает планы, позволяющие обеспечить население местными яблоками.

Да и что там яблоки. Правительство намерено сделать Казахстан мировым продовольственным хабом. Опять насмешили народ. Сколько всяких хабов планировалось? Вот Казахстан обнулил импортные пошлины на чеснок, лук, картофель, капусту, морковь, лекарства и т. д. Вроде бы и хорошо, но в то же время стыдно. Это позор, имея такую обширную территорию, завозить овощи.

С лекарствами понятно: я слышал от многих людей, что врачи, выписывая рецепт, предупреждают, чтобы пациенты не приобретали таблетки шымкетского производства. Но не уметь вырастить картошку!

Получается, что толку от большого тела нет, если в нем недостаточно крови. И вот чтобы наполнить это обширное тело кровью, у нас разрабатывается очередной план.

Депутат мажилиса Тургун Сыздыкова, говоря о работе над национальным планом развития АПК на пятилетку, высказала интересные мысли: «Во-первых, принципиально важно признать ошибочность ориентира сельского хозяйства только на крупные земледельческие агроформирования. Они не оправдали льготы и баснословные финансовые вливания государства, не решили задачу производства сельхозпродукции в объеме и качестве необходимом для населения», - заявила депутат в сентябре 2020 года. А заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов вообще сказал, что господдержка не должна являться постоянной. Сельхозпроизводители, в свою очередь, сетуют на недостаточную поддержку. Кто прав?

Это как в анекдоте про Ходжу Насреддина: «Приходит к ходже обиженный с жалобой и Насреддин говорит ему: "Да, ты прав". Приходит тот, кто обидел, и ходжа ему тоже говорит: "Ты прав". Тогда жена возмущенным тоном: "Как же так, ведь не может быть, чтобы оба были правы!" "И ты права", - ответил мудрый ходжа.

Так, может, вместо помощи частникам создать опять государственные сельхозпредприятия и тратить деньги на себя? Ведь капитализм есть капитализм - тут главное прибыль и доходы.