Ранее председатель правления "СК Фармация" доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых для лечения коронавируса лекарств, передает Sputnik Казахстан . Представители департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области совместно с проектным офисом "Актобе – адалдык аланы" проверили, готовы ли городские и областные больницы ко второй волне пандемии.

Рабочая группа посетила Актюбинский медицинский центр. "В ходе мониторинга представители "Адалдык аланы" осмотрели склад медицинского центра и ознакомились с состоянием запаса лекарственных препаратов. Ранее председатель правления "СК Фармация" доложил о наличии двухмесячного запаса из перечня необходимых лекарств, в состав которого входит 37 позиций различных медикаментов", - указано в сообщении проектного офиса.

Однако мониторинговая группа выявила отсутствие на складе медицинского центра 8 наименований лекарств, в частности цефтазидима, имипинема, фамотидина, сульфата магния, ибупрофена, тоцилизумаба, хлоропирамина, моксифлоксацина.

Также рабочая группа ознакомилась с состоянием Областной инфекционной больницы. На складе больницы не обнаружено 6 видов лекарств из 37 наименований закупленных препаратов, в частности надропарина, фамотидина, допамин, амоксициллина, эноксапарина, тоцилизумаба.

Представители "Адалдык аланы" посетили и Актюбинский областной центр фтизиопульмонологии. На складе данного центра не было 2 препаратов из 37 наименований - "Ремдесивир" и "Тоцилизумаб".

Вторая рабочая группа продолжила мониторинг в Каргалинской городской больнице. К сожалению, на складе данной больницы отсутствовали 9 позиций лекарств из 37 - "Цефуроксим", "Имипенем-циластатин", "Надропарин", "Хлоропирамин", "Ванкомицин", "Дексмедетомидин", "Моксифлоксацин", "Ремдесивир", "Тоцилизумаб".