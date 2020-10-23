По прогнозу синоптиков, на территории региона в субботу, 24 октября, ночью местами ожидается снег, днем - сильный дождь, ночью и утром местами возможен гололед.

Фото Ксении РЕБИК

Ветер юго-западный с переходом на южный скоростью 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с ночью и 15-20 м/с, местами до 23 м/с днем.

Температура воздуха по области ночью в субботу - минус 2-7 градусов, днем - столько же, но со знаком плюс. В южных районах днем воздух прогреется до 10 градусов.

В Костанае 24 октября облачно, днем дождь со снегом, ветер 9/14 м/с, днем до 15-20 м/с, температура ночью минус 5-7 градусов, днем -плюс 2-4.

- 25-26 октября по области практически одинаковая погода - туман, гололёд, низовая метель, дождь, но в понедельник дождь может усилиться, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер юго-западный с переходом на западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов, на юге до 15 градусов.

В Костанае 25-26 октября облачно, дождь, ветер скоростью 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в воскресенье от нуля до 2 градусов тепла, в понедельник - плюс 3-5 градусов. Днем в воскресенье плюс 10-12 градусов, в понедельник - плюс 8-10 градусов.