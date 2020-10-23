Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что судьи часто подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны средств массовой информации и социальных сетей. Бывает, что следствие еще идет. Дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи", - сказал Президент на VIII съезде судей Казахстана.

По его словам, в этом есть вина некоторых правоохранительных органов, которые спешат с объявлением принятых мер.

"И как бы априори объявляют людей преступниками. Гласность, открытость средств массовой информации категорически нельзя использовать для давления на суд. Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса. Каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения. За факты давления на суд нужно отвечать по закону", - добавил Токаев.

По словам Главы государства, отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий.

"Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться. Серьезная проблема - это продолжающаяся зависимость от правоохранительных органов. Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения", - отметил Президент.

Он также заявил о необходимости ужесточения спроса с казахстанских судей.

"Доверие общества к государству серьезно подрывает коррупция, преступная порука, некомпетентность. Я по-прежнему получаю немало писем, обращений о такого рода нелицеприятных фактах. Считаю, что необходимо ужесточать спрос с судей, нарушивших закон. Конечно, лишь жестких мер недостаточно. Нужно культивировать соответствующую судебную этику", - сказал Токаев.

Он отметил, что новые стандарты должны регламентировать культуру поведения судей на процессах, в коллективе, в обществе.

"Соответствующие требования должны стать обязательными также для адвокатов и юридических консультантов. Подобная практика существует во многих развитых странах. К примеру, под эгидой Организации Объединенных Наций учреждена глобальная сеть честности и неподкупности судебных органов", - добавил Президент.

Глава государства заявил о необходимости обратить самое серьезное внимание на условия, в которых работают судьи.

"Я согласен с выступлением судьи Алматинского городского суда, который сказал о том, что судьи очень часто работают в неподобающих условиях. Мы дадим соответствующее поручение правительству, чтобы обратить самое пристальное внимание на существующую проблему", - сказал Токаев.