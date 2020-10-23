"Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане. На Землю вернулись Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, передает NUR.KZ.

Анатолий Иванишин

За посадкой корабля в прямом эфире следили на сайте "Роскосмоса". Двое россиян и американец вернулись на Землю с МКС. Они приземлились в степи близ Жезказгана.

Крис Кэсседи

Иванишин, Вагнер и Кэссиди эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16". Первым из спускаемого аппарата достали Иванишина, а затем бортинженеров - Вагнера и Кэссиди.

Иван Вагнер

В официальном Twitter "Роскосмоса" рассказали о состоянии прибывших на Землю членов экипажа.

"Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее", - говорится в сообщении.

"Союз МС-16" отстыковался от МКС вчера, 22 октября, ночью. Работу на самой станции продолжают российские и американские специалисты.

С Байконура экипаж улетал 9 апреля – в разгар первой волны пандемии, вернулся – в разгар уже второй: экспедиция длиною в полгода, передают Vesti.ru.

На орбите они провели 196 суток и сделали несколько десятков экспериментов - химических, биологических, биотехнологических. С орбиты возвращены кейсы с их результатами для дальнейшего изучения на земле. За время экспедиции экипаж участвовал в стыковках и расстыковках пяти кораблей. В их числе "Союз МС-17", доставивший на Международную космическую станцию неделю назад команду Сергея Рыжикова за рекордно короткий срок – 3 часа 3 минуты. Накануне прошла передача символического ключа управления МКС. Им на станции открывают отсеки.

Действующему экипажу Сергея Рыжикова, Сергея Кудь Сверчкова и Кэтлин Рубинс предстоит продолжить работу предшественников. В первую очередь – полностью ликвидировать последствия утечки воздуха, которая была зафиксирована еще в 2019 году.

Экипаж Анатолия Иванишина ждет курс реабилитации после полета уже в Москве. Туда космонавты улетели днем 22 октября.