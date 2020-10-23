Падение уровня жизни постепенно увеличивает сумму текущих расходов граждан и не позволяет им уложиться в заработную плату, которая не успевает расти вслед за ценами.

А банки, наперебой предлагающие услуги кредитования для частных лиц, выдвигают к соискателям очень жесткие требования и предоставляют отказ по 40-60% поступивших заявок. Единственной возможностью выжить в такой ситуации остается обращение в многочисленные микрофинансовые организации (МФО), количество которых исчисляется сотнями.

Их предложение заманчиво:

мгновенное оформление кредита в онлайн или оффлайн-режиме; любой срок пользования займом; предоставление минимального пакета документов.

Однако за столь красивым предложением скрывается немало «подводных камней», о которых обязательно следует знать перед принятием окончательного решения о займе средств. Тем, кто раздумывает над вопросом, оформить кредиты от ForteBank или обратиться в МФО, рекомендуется к прочтению следующая информация.

Механизм кредитования в МФО: обманчивая простота

Главное, чем привлекают кредиты в МФО, — это отсутствие жестких требований к соискателю и осознанный отказ проверять его платежеспособность. Пенсионер, временно безработный, студент или любое другое лицо, не имеющее постоянного дохода, — все, кто не подходит под строгие банковские критерии, могут смело рассчитывать на одобрение заявки и получение солидной суммы по онлайн-кредиту. Полчаса времени и паспорт — и заветные наличные оказываются в кармане вместе с наспех подписанным договором, где отмечены сроки возврата и проценты за услугу. Однако условия соглашения носят обязательный характер только на бумаге, тогда как на практике их исполнение остается под большим вопросом.

Поскольку большинство заемщиков МФО — граждане с ограниченным уровнем дохода, своевременное возвращение займа по разным причинам может оказаться для них не под силу. Даже если речь идет о копеечной сумме, огромные проценты за ее предоставление увеличивают долг в геометрической прогрессии. Так пьянящее ощущение богатства постепенно сменяется отрезвляющей реальностью. Долг растет, денег у клиента по-прежнему нет, и он быстро попадает в черный список «невозвращенцев».

Несложно подсчитать: несколько таких сомнительных заемщиков могут поставить существование МФО под угрозу. Поэтому эти организации перестраховываются от убытков за счет добропорядочных плательщиков, увеличивая проценты за онлайн-кредитование до огромных 600-800% годовых. Рассчитаться по займу на таких условиях будет трудно даже гражданину с хорошим уровнем дохода. А все остальные автоматически попадают в разряд пожизненных должников и могут стать жертвами коллекторов. Даже если они попытаются вернуть долг в течение нескольких недель, процентная переплата будет значительной, дополнительно усугубляя сложное финансовое положение заемщика. А если он решит взять еще один займ для погашения текущей задолженности, финансовая удавка на его шее затянется еще быстрее, а долг составит неподъемную сумму.

Как решить эту проблему: вариант от ForteBank

Если предстоят крупные расходы, а ваш бюджет остается ограниченным, оформите кредит в банке с хорошей репутацией. ForteBank готов предложить вашему вниманию:

предоставление до 50 млн тенге;

потребительские займы на срок до 10 лет;

несколько ипотечных программ на выбор;

лояльный уровень процентных ставок — от 4 до 17% годовых;

консультации сотрудников по всем аспектам кредитования;

подбор персональных условий предоставления средств;

услуги рефинансирования и т.д.

Принимая решение об оформлении кредита, учитывайте свои финансовые возможности. А специалисты ForteBank сделают все необходимое, чтобы свести к минимуму ваши риски и обеспечить комфортные условия погашения задолженности. Дополнительные консультации — по указанным телефонам.

На правах рекламы