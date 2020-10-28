Фильмы, основанные на реальных событиях, смотреть еще интереснее. Иногда очень сложно представить, что происходящее на экране когда-то было с настоящими людьми.

Форпост

Северный Афганистан, 2006 год. Армия США пытается помешать боевикам Талибана перемещаться из Пакистана и предотвратить контрабанду оружия. Военные устанавливают несколько блокпостов.

Один из них Форпост Китинг, находящийся в горах Киндуш. Позиция не очень выгодная. Из-за этого в октябре 2009 года небольшой группе простых американских парней придется противостоять коалиции из нескольких сотен талибов, неожиданно атаковавших блокпост. Можно ли привыкнуть к выстрелам и смерти людей, которые еще пять минут назад говорили с тобой? Фильм https://www.ivi.ru/watch/225824 доступен к просмотру.

Побег из Претории

События разворачиваются в одной из самых строгих тюрем мира – «Претории». Здесь отбывают свое наказание двое борцов за справедливость, незаконно осужденных по обвинению в терроризме.

Они не хотят вечно гнить в заточении, поэтому вместе с другими заключенными разрабатывают дерзкий и опасный план побега. Но мало его создать, нужно еще удачно реализовать все, что придумано. А это очень сложно, учитывая, что план реально неосуществимый, а союзники абсолютно не верят в возможность оказаться на свободе. Посмотреть фильм https://www.ivi.ru/watch/211385 можно прямо сейчас.

Один вдох

Марине Гордеевой 40 лет, и за ее плечами только неудавшийся брак, который никогда не приносил никакого удовольствия. В жизни женщины абсолютно нет перспектив.

Чтобы развеяться, после расставания с мужем Марина отправляется на отдых к морю. Здесь неожиданно для себя она находит для себя совершенно новое увлечение. Им стал фридайвинг – опасный и захватывающий вид спорта, где ежеминутно приходится бороться с собственным страхом. Нужно задерживать дыхание и погружаться в подводный мир. Теперь Марина не может думать ни о чем другом.

Проповедник с пулеметом

У байкера Сэма Файлдерса много проблем с законом. Но, выйдя из тюрьмы, он прислушивается к просьбам жены Линн и начинает посещать церковь. Теперь он стал совершенно другим человеком. Это примерный прихожанин, возглавивший строительную компанию и построивший протестантский храм буквально для отбросов общества. После очередной миссионерской поездки Сэм берет на себя ответственность за африканских детей. Он решает основать приют и спасти своих подопечных от Господней армии Сопротивления, набирающей себе сексуальных рабынь и солдат.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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