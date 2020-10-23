«Наша студия называется Luxury Antonovich Design (Нур-Султан). Термин Luxury сейчас широко используется и многие относятся к этому слову несколько иронично», - говорит руководитель студии, дизайнер, чьи работы неоднократно побеждали на престижном международном конкурсе International Property Award, Елена Антонович. «Я хочу объяснить, почему наша студия называется Luxury и какой смысл мы вкладываем в это слово.

В буквальном переводе «luxury» - это значит «роскошный». Интерьер, оформленный в духе luxury, это мгновенный маркер высокого статуса и не менее высокого достатка. Элитный лакшери - это все самое лучшее: уникальные материалы, брендовая мебель, мега современные технологии и беспрецедентное качество всего..

Можно сказать, что luxury - это образ, стиль жизни и, конечно же, мера измерения богатства.

В нашем понимании «luxury» - это нечто большее, чем просто богатство или роскошь. Попытка определить luxury в нескольких коротких абзацах будет похожа на попытку определить цвет зеркала, но попробую.

Общепринято считать, что luxury – стиль жизни, который так красиво рекламируют глянцевые журналы, но на самом деле это – это скорее маркетинг, а не стиль жизни. Мне кажется, что по сути luxury – уникальность, индивидуальность, элегантность, которая присуща ярким, интересным людям, которые любят то, что делает их жизнь более красивой.

Luxury – это не стиль, это то, что придаёт утонченность стилю уверенных в себе людей, которые сами творят свой уникальный и неповторимый стиль. Творения Luxury – это не рекламный щит брендов, а, вероятнее всего, показатель личных стандартов.

Я думаю, что Luxury является еще и эстетической категорией. Ведь эстетика, как философская категория, определяет суть прекрасного и красивого. В основе Luxury, по стандартам Антоновичей, лежит представление о том, что образ жизни не должен определять человека, человек должен определять свой образ жизни. И что образ жизни Luxury состоит из основ, которые выходят за рамки времени и роскоши - смеяться, путешествовать, хорошо питаться и наслаждаться длительными отношениями.

Ничто не может заменить канвы хорошо прожитой жизни - эта фраза прекрасно отражает дух Luxury, но изысканные, элегантные предметы могут сделать ее более приятной.

Авторский стиль Luxury Antonovich Design можно определить как изысканный, интеллектуальный luxury с обостренным восприятием прекрасного.

- В каждом проекте мы «слушаем» пространство, - продолжает Елена Антонович, - выявляя его уникальные черты.

Наша студия предпочитает создавать интерьеры в духе luxury timeless - интерьеры, которые не стареют, вне времени. Мы стараемся создавать наши проекты без оглядки на моду, и концентрировать внимание на ценностях, которые существуют вне сферы модного ажиотажа.

В них заметно влияние классики, но классики без музейной пыли, а новой, современной. Мы уверены, что такой интерьер не стыдно оставить своим детям, а, возможно, и внукам. Такой интерьер стилистически стабилен, функционален, а его наполнение сплошь качественное.

Мы ценим проекты интерьеров в духе luxury timeless не только за выразительность, но и за то, что они иллюстрируют то, что мы сами ценим – дом, как «тихую гавань или «крепость», если хотите.

Хотим познакомить вас с одним из наших проектов, который без излишней скромности можно назвать, что он «luxury timeless».

Этот проект победил в авторитетном конкурсе International Property Award 2020-2021.

На правах рекламы