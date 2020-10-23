С таким предложением руководитель департамента по борьбе с коррупцией Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ выступил на заседании коллегии управления образования, которое прошло 22 октября.

Он также сообщил, что в колл-центр 1424 поступают обращения родителей о поборах в школах:

- В некоторых регионах родители и педагоги вынуждены за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах, требуют денег на подарки классным руководителям. Родители под страхом гонений на своих детей вынуждены идти навстречу. Это порождает социальное недовольство со стороны граждан и полное недоверие к институтам государственной власти.

Бекбасов призвал усилить право разъяснительную работу с коллективами и общественностью по формированию антикоррупционной культуры, проводить профилактическую работу с учащимися школ, колледжей, подавать личный пример достойного поведения и чистейшей репутации. Главная задача - обратить внимание на вопросы, которые могут в будущем привести к проявлениям коррупции.

С 2018-го по 2020 годы в сфере образования в Костанайской области зарегистрированы 28 коррупционных преступлений.

- Несмотря на проводимую нами превентивную работу, мы наблюдаем динамику роста совершения лицами, работающими в сфере образования, коррупционных преступлений, - отметил Бекбасов. - Только за 9 месяцев текущего года в сфере образования Антикоррупционной службой зарегистрировано 13 коррупционных преступлений.

Он напомнил, что граждане могут получить вознаграждение от государства за проявление гражданской позиции - до 10% от суммы подтвержденной взятки.