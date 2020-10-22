Президент поручил правительству рассмотреть вопрос повышения размера пособия в течение месяца, передает Informburo.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны.

Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.

"Следует облегчит вопросы по переселению. Государство должно создавать максимально выгодные условия для мигрантов. Недавно я побывал с рабочей поездкой в СКО. В регионе самый низкий показатель по демографическому росту, однако он показывает хорошие результаты по привлечению переселенцев", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил повысить пособия для переселенцев.

"В качестве дополнительной меры для стимулирования мигрантов считаю необходимым повысить в два раза размер пособия, которое выдаётся им, с 35 месячных показателей до 70. Поручаю правительству в течении месяца рассмотреть этот вопрос и вынести соответствующие решения", – сказал глава государства.

Он отметил, что ежегодно тысячи казахстанцев уезжают за границу и становятся трудовыми мигрантами. При этом они работают не только в сферах, где требуется высокая квалификация, многие заняты в сфере услуг.

"Там они готовы браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране. При этом трудовые отношения в таких случаях, как правило, официально не регулируются. В ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши граждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии", – сказал Президент.

Он подчеркнул, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер и её нельзя трактовать как однозначно негативное явление.

"Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социально-культурной среде. Государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Правительству следует предметно изучить все эти вопросы и внести предложения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что вопросы внутренней миграции во многом зависят от ситуации на рынке труда, и правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учёта.