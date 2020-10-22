Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+2°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Новости

Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении и их контактных выше, чем у посещающих дежурные классы

22 октября 2020, 12:58 |  Коронавирус

Среди 1426 контактных лиц детей, посещающих дежурные классы, выявили 19 случаев заражения КВИ, передает Informburo.kz.

С начала учебного года в Казахстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

В 105 случаях Covid-19 заразились дети, которые посещают дежурные классы. Установлено 1426 контактных лиц, среди которых выявлено 19 случаев заражения КВИ.

Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно. Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19.

"Рекомендации Минздрава остаются теми же: проводить обучение проводить в онлайн-режиме, оффлайн режим сохранять пока только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей", – сказала Айжан Есмагамбетова.

По официальным статданным на 21 октября, в Казахстане 181 ребёнок проходит лечение от коронавирусной инфекции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.10.20 16:31 Снимайте видеоистории и получайте приз! Принимаем заявки на конкурс «Видеоакселератор»
22.10.20 14:21 Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки
22.10.20 14:02 Предупрежден – значит вооружен!
22.10.20 13:36 В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
22.10.20 11:14 Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного участия" реализуют в Костанае
22.10.20 10:16 Радикальная оппозиция умерла в Казахстане – политологи о предстоящих выборах в мажилис
22.10.20 09:06 Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
21.10.20 22:11 Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны объяснили в Минздраве
21.10.20 18:38 Синоптики обещают первый снег в Костанае до конца этой недели
21.10.20 16:55 Выборы депутатов маслихата пройдут одновременно с выборами в мажилис. ЦИК объяснил причину

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении...
Отправлено: 22.10.20 - 13:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно,Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19./



К чему ведут? Что эти школьники дома от святого духа заразились? Если контактных заболевших 22 человека то получается что 123 ребенка заболели просто так сами по себе и дааааа конечно же они бедные несчастные все время дома сидели и ни куда не выходили,парадокс!)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1877
Re: Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении...
Отправлено: 22.10.20 - 13:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл




- 29 Queries | 71 Files Loaded: 671.76 Ko | Raw HTML: 76.99 Ko -