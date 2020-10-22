В 105 случаях Covid-19 заразились дети, которые посещают дежурные классы. Установлено 1426 контактных лиц, среди которых выявлено 19 случаев заражения КВИ.

Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно. Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19.

"Рекомендации Минздрава остаются теми же: проводить обучение проводить в онлайн-режиме, оффлайн режим сохранять пока только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей", – сказала Айжан Есмагамбетова.

По официальным статданным на 21 октября, в Казахстане 181 ребёнок проходит лечение от коронавирусной инфекции.