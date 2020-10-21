В Казахстане выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день - 10 января следующего года, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Петров пояснил, что по закону о выборах запрещено одновременное избрание депутатов маслихата с выборами президента и депутатов сената.

"Предложено назначить очередные выборы депутатов маслихатов на 10 января 2021 года. Совмещение выборов депутатов мажилиса и депутатов маслихатов не противоречит действующему законодательству и в нынешних условиях является объективно обоснованным решением", - сообщил Петров.

Единые подходы по окончанию срока регистрации партийных списков по выборам депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, и маслихатов позволят начать агитацию одновременно и увеличить период агитации при выборах депутатов маслихатов.

Всего в предстоящую кампанию подлежит избранию 3 276 депутатов 216 маслихатов. В том числе 589 депутатов маслихатов областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, 596 депутатов в 36 маслихатах городов областного значения, 2 091 депутат в 163 маслихатах районов.

Ранее член ЦИК Сабила Мустафина сообщала, что в целом на всю объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 миллиарда тенге. В случае раздельного проведения выборов мажилиса и маслихата бюджет перевалил бы за 25 миллиардов тенге.