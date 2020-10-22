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В 2020 году в Казахстане на законодательном уровне закрепили понятие "парламентская оппозиция", при этом новых игроков на партийном поле пока не появилось.

На предстоящих выборах из числа депутатов парламентской оппозиции изберут одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса (нижняя палата).

Официально зарегистрированы шесть политических организаций (Nur Otan, "Ак жол", Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК), "Ауыл", "Бiрлік" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Из них в настоящее время в парламенте Казахстана представлены три фракции политических партий: Nur Otan, "Народные Коммунисты" и "Ак жол".

Какую из партий можно причислить к оппозиционным, Sputnik Казахстан поинтересовался у отечественных политологов.

Радикальная оппозиция умерла в Казахстане – политолог Данияр Ашимбаев

С ролью системной оппозиции в Казахстане справляются партии "Ак жол" и КНПК, считает политолог Данияр Ашимбаев. Активность других политических организаций практически свелась к нулю, прокомментировал он.

"ОСДП считает себя единственной оппозицией, но данная партия практически развалилась, ее участие в нынешней кампании до сих пор остается под вопросом. На мой взгляд, с ролью оппозиции, системной, вполне справляются партии "Ак жол" и КНПК. Говорить об остальных очень сложно, поскольку о партиях "Ауыл", "Бірлік", ОСДП, а также о многочисленных партийных проектах, мягко говоря, ничего не слышно. Активность данных партий практически свелась к нулю, рассуждать всерьез о какой-то их стратегии или программе, на мой взгляд, достаточно несерьезно пока", - сказал Ашимбаев.

С точки зрения существующего партийного разреза в нижней палате парламента КНПК занимает последовательную устойчивую позицию, "Ак жол" "достаточно агрессивно, скажем так", проводит работу по защите интересов предпринимателей, продолжил он.

"Радикальная оппозиция как таковая в Казахстане, по сути, умерла. Новых проектов не было заявлено, реальных проектов, кроме каких-то саморекламных акций. Поэтому говорить о том, что будет еще новая оппозиция, на мой взгляд, представляется достаточно сложным", - отметил казахстанский политолог.

Времени для создания новых партий практически не осталось, добавил он.

"По крайней мере последние полгода все три парламентские партии, не говоря о предыдущем периоде, достаточно ведут активную работу. Я вижу постоянную, практически ежедневную деятельность и Nur Otan, и КНПК и "Ак жол". ОСДП попадается раз в месяц, может быть, в социальных сетях, партия "Ауыл" и "Бірлік" буквально недавно провели съезды – достаточно странные, скажем так. Какой-то заявки на политическую активность серьезную от них не было ни видно, ни слышно. Возможно, в начале кампании будут сделаны какие-то шаги: обновление руководящего состава партии, но на текущий момент шансы на прохождение в мажилис есть только у тех трех партий, которые в нем представлены", - высказал свое мнение Ашимбаев.

Смысла в объединении каких-то мелких политических организаций политолог не видит. Он напомнил, что ранее члены народно-демократической патриотической партии "Ауыл" отклонили предложение партии "Бiрлiк" об объединении. Создавать коалиции для участия в парламентских выборах по нынешнему законодательству нельзя, добавил он.

"Крупные и так проходят, а мелкие – хоть сливайся, хоть не сливайся – шансы на их прохождение в силу отсутствия хоть какой-либо работы за последнее время я не вижу", - заключил политолог.

Нет оппозиции, но есть оппонирование – политолог Каражанов

В Казахстане особо нет оппозиционных партий, но есть политические организации, которые пытаются оппонировать властям, высказался политолог Замир Каражанов.

"Партия "Ак жол" вполне может претендовать, ну если не на оппозиционность, то на оппонирование, наверное. Потому что в принципе заявления, которые они делают, носят уже более содержательный характер и действительно касаются сути дела. Допустим, о том, что у нас госслужба достаточно раздутая по сравнению с другими странами, о том, что нужно повышать эффективность нашей госслужбы", - ответил Каражанов.

Оппозиционность может проявляться по-разному, продолжил он. Одно дело – критиковать, другое дело – видеть проблему и пытаться привлечь к ней внимание, считает политолог.

"Партия ОСДП в последние годы стала уже менее заметная. Оттуда еще много людей поуходили, которые стояли у истоков этой партии. Сейчас в принципе она особо незаметна, не наблюдается на политическом поле, даже в информационном пространстве ее не всегда можно заметить", - добавил Каражанов.

Политолог также не видит необходимости в объединении партий.

"Отсутствие кадров, отсутствие ярких фигур просто ведет к тому, что эти партии слабые. Одна слабая партия объединится с другой слабой партией – появится слабый альянс. Такие структуры ранее долго не существовали: либо внутренний конфликт в конце концов приводил к распаду, либо просто сам по себе альянс понимал, что особой эффективности нет, терялся интерес к подобного рода партнерским отношениям", - заключил он.

Все партии, кроме правящей, оппозиционные – политолог Шибутов

Все партии, кроме правящей, являются оппозиционными, считает казахстанский политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Марат Шибутов.

"В любом случае цели и задачи других партий отличаются от целей и задач правящей партии. Любая поддержка других партий – это тоже поддержка оппозиционной деятельности. Вы думаете, что оппозиция – это непримиримые, чтобы свергнуть и так далее. В реальности власть, влияние, посты все равно приходится делить. В любом случае тут есть свои интересы, их надо отстаивать. Так что в принципе у нас получается пять партий оппозиционных, которые будут в любом случае рады, если, допустим, у Nur Otan будут хуже результаты", - поделился своим мнением Марат Шибутов.

Наиболее активными на предстоящих парламентских выборах, помимо Nur Otan, будут партии "Ак жол" и КНПК, считает он.

"Тут вопрос такой, что может быть протестное голосование. То есть, возможно, что люди будут голосовать за любую партию, которая не Nur Otan, или будут голосовать, допустим, за ОСДП, как наиболее не Nur Otan, понимаете. Поэтому вот такое "счастье" в виде протестных голосов может достаться любой партии на самом деле", - сказал Шибутов.

Он также полагает, что участвовать в выборах коалицией нельзя и "нет смысла".

"Если бы было 20 партий, тогда можно было бы объединяться некоторым. У нас всего шесть", - сказал политолог.

Снижение порога для создания политической партии с 40 тысяч до 20 тысяч членов партии не привело к созданию новых организаций, отметил он.

"Если бы порог снизили, как предложил я, до 500 человек, тогда многие бы воспользовались. У нас было бы 30-40 партий", - сказал Шибутов.

Выборы в мажилис парламента в 2021 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента.

Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы в мажилис состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года.

Избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции.

Парламентская оппозиция наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.