Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что за счет оптимизации средств по отдельным бюджетным программам на сумму 13,7 миллиарда тенге (32,6 миллиона долларов) увеличены расходы на развитие водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, а также на развитие газоснабжения.

"За счет уменьшения средств резерва на неотложные затраты на 25,5 миллиарда тенге увеличены расходы на строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, медицинских пунктов в сельских населенных пунктах, увеличение стоимости общевойскового пайка, а также по программе "Дорожная карта занятости – 2020-2021", - сообщил министр.

В трехлетнем бюджете доля социальных расходов к общему объему затрат в 2021 году составит 50,4%. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны.

Расходы на систему здравоохранения в 2021-2023 годах составят 5,1 триллиона тенге (121 миллиард долларов), из них на 2021 год – 1,6 триллиона тенге (38 миллиардов долларов).

В рамках этих средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских работников.

На развитие системы образования и науки на три года предусмотрено 5,2 триллиона тенге, из них на 2021 год – 1,3 триллиона тенге (30 миллиардов долларов) с ростом на 458 миллиардов тенге (1 миллиард долларов).

"На повышение заработной платы педагогов, включая новые доплаты, предусмотрено 3,5 триллиона тенге, из них на 2021 год – 728 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина на заседании мажилиса.

Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,2 триллиона тенге (76 миллиардов долларов), из них на 2021 год – 1,7 триллиона тенге (40 миллиардов долларов).

После обсуждения законопроекта "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" депутаты одобрили документ и направили на рассмотрение сената.

Ранее мажилисмены одобрили уточненный бюджет страны на 2020 год и трансферт из Нацфонда. Основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения коронавируса.