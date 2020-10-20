Доставка государственного регистрационного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства стала доступна на портале eGov.kz. Чтобы оформить услугу, надо заполнить заявку, указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить госпошлину.

- Такая возможность появилась благодаря нашим коллегам из АО «НИТ», - пояснила PR-менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Чтобы оформить доставку на портале электронного правительства в подразделе «Автомобильный транспорт» раздела «Транспорт и коммуникации» необходимо выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться на портале. Также необходимо заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые государственные регистрационные номерные знаки, регистрацию транспортного средства, наименование и адрес СпецЦОНа. После чего нужно оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового SMS-пароля (во втором случае обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Услуга доступна физическим лицам. Срок оказания услуги - 1 рабочий день.

Фото предоставлено Ярославой БОГАТЫРЕВОЙ