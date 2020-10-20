Сообщение о пожаре в 10-этажном доме по ул. Садовой поступило на пункт связи ПЧ-№ 6 Костаная сегодня, 20 октября, в 01:55. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия в 02:05.

"По прибытию к месту вызова было установлено: в 4-м подъезде, на 1-м этаже, возле лифтовой шахты, открытым огнем горел строительный мусор. Площадь пожара составила порядка 5 кв. м. Огонь перекинулся на входную группу двух ближайших квартир. Из-за высокой температуры в одной из квартир расплавилась потолочная плитка в коридоре, а в другой оплавился французский потолок", - говорится в сообщении.

Дым быстро распространялся по подъезду на верхние этажи. Возникла угроза жизни и здоровью жильцов.

"Из-за сильного задымления, в условиях, непригодных для нормального дыхания, в работу включились 4 звена газодымозащитной службы, - сообщили в ДЧС. - По лестничным маршам пожарные эвакуировали 68 человек. Были спасены 4 человека, из них - двое несовершеннолетних детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается".

Пожар ликвидировали в 02:31. В тушении огня участвовали 42 человека и 9 единиц техники службы пожаротушения ДЧС.

В редакцию обратились "НГ" жители этого дома с просьбой передать их благодарность пожарным.

"Сегодня в 3 часа ночи был пожар по адресу ул. Садовая, 79, - пишет наш подписчик arman.zhussupov. - Обьявите, пожалуйста, благодарность сотрудникам противопожарной безопасности, сотрудникам полиции и медикам за своевременно оказанную помощь. Оперативно эвакуировали всех жильцов. Оказали первую медицинскую помощь".

Пресс-служба ДЧС Костанайской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

"В подъезде многоквартирного дома запрещено хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации. Не следует устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, как, впрочем, вести любую несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа. Нельзя загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях жилых зданий", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ДЧС