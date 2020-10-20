Министерство здравоохранения Казахстана готово обеспечить бесплатными лекарствами миллион амбулаторных пациентов с Covid-19, сообщает informburo.kz.

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Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что расширен перечень препаратов для лечения пациентов с Covid-19 на амбулаторном уровне.

"Пациенты, у которых диагностирован коронавирус, при лёгком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты бесплатно. Планируется охватить порядка миллиона человек на сумму около 1,5 млрд тенге", – отметил министр.

Эта мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, снизить карманные расходы населения на закуп лекарств, снизить расходы государства на стационарное лечение.

По данным главы Минздрава для лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах в месяц закупают 44 наименования дефицитных и востребованных лекарственных средств по Covid-19 на сумму 8,2 млрд тенге.

Объём двухмесячного запаса лекарств будут хранить на складах единого дистрибьютора.

По состоянию на 15 октября 2020 года, закуплено 37 наименований лекарственных средств на сумму 5,92 млрд тенге.